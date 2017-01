2017-01-13 11:35:09.0

Memmingen Mann zieht Parkticket - Automat spuckt über 200 Euro aus

Als ein 48-Jähriger in Memmingen ein Parkticket lösen wollte, staunte er nicht schlecht. Der Automat spuckte plötzlich über 200 Euro aus.

Mit einem Fünf-Euro-Schein wollte der Mann am Mittwochabend im Parkhaus "Neue Schranne" in Memmingen sein Ticket bezahlen. Als er dieses ziehen wollte, spuckte der Parkautomat Münzgeld im Gesamtwert von exakt 201,50 Euro aus. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Der überraschte Unterallgäuer brachte das Geld im Anschluss zur Polizeiinspektion Memmingen. Von dort aus wurde es dem rechtmäßigen Besitzer wieder ausgehändigt. Der Defekt an dem Automaten ist zwischenzeitlich behoben, heißt es im Polizeibericht weiter. fla