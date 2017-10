2017-10-12 07:52:09.0

Oberpfalz Medien: Soldat stirbt bei Nato-Übung in Bayern

Bei der Nato-Übung Swift Response in Hohenfels ist nach Medieninformationen ein Soldat gestorben. Der Fallschirmspringer soll ungebremst auf den Boden gestürzt sein.

Bei der Nato-Übung "Swift Response" auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels in der Oberpfalz ist es wohl zu einem tödlichen Unfall gekommen. Wie unter anderem die Mittelbayerische Zeitung berichtet, soll ein Soldat bei einem Fallschirmsprung ungebremst auf den Boden gestürzt und an seinen Verletzungen gestorben sein.

Demnach kam es so zu dem Unfall bei der Nato-Übung: Der Fallschirmspringer verfing sich in den Leinen eines Lastenschirms, der neben ihm flog und mehrere Kisten zu Boden brachte. Dadurch stürzte der Soldat viel zu schnell und prallte ungebremst auf den Boden.

ANZEIGE

Retter kümmerten sich laut Medien vor Ort um den schwer verletzten Soldaten. Er starb aber noch an der Unglücksstelle an seinen Verletzungen, bevor ein alarmierter Hubschrauber ihn in ein Krankenhaus fliegen konnte.

Soldat stirbt bei Nato-Übung "Swift Response" in Hohenfels

"Swift Response" ist eine Großübung der US-Armee. 6000 Soldaten nahmen an dem Manöver teil - darunter auch hunderte Fallschirmspringer.

Schon im Jahr zuvor war es bei einer Großübung auf dem Truppenübungsplatz Hohenfels zu einem Vorfall gekommen: Militärfahrzeuge krachten auf den Boden, als Lastenschirme versagten. Damals wurde niemand verletzt.

Nicht der erste tödliche Unfall eines Soldaten in Bayern in diesem Jahr

Es wäre nicht der erste tödliche Unfall in Bayern, bei dem in diesem Jahr ein Soldat ums Leben gekommen ist. Auf dem Truppenübungsplatz Wildflecken starb im Mai ein 22-Jähriger bei einer Übung mit einer Panzerfaust. Der Soldat stand dabei genau hinter der Panzerfaust und wurde durch den Rückstrahl getroffen.

Durch die Wucht des Rückstrahls wurde der 22-Jährige durch die Luft geschleudert und schwer verletzt. Der Soldat starb noch an der Unfallstelle. Mehr zu dem Unfall in Unterfranken lesen Sie hier: Rückstrahl von Panzerfaust tötet Soldaten: Wie kam es zum Unglück? AZ