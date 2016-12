2016-12-28 22:41:50.0

Herzinfarkt Memminger OB stirbt mit 46 Jahren

Der Memminger Oberbürgermeister Markus Kennerknecht ist gestorben. Er erlag einem Herzinfarkt beim Joggen.

Memmingen Es ist eine dramatische Nachricht, die am Mittwoch aus Memmingen kommt: Oberbürgermeister Markus Kennerknecht (SPD) ist am Nachmittag an den Folgen einer Herzattacke gestorben. Dies bestätigte die zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh am Abend unserer Zeitung. Der 46-jährige Kommunalpolitiker hatte die Attacke nach den Worten von Böckh beim Joggen in seiner Heimatgemeinde Durach (Oberallgäu) erlitten.

Kennerknecht hatte sein Amt erst vor wenigen Wochen am 21. November angetreten. Der SPD-Politiker war im zweiten Wahlgang mit 59,2 Prozent zum Oberbürgermeister gewählt worden – und damit Nachfolger von Ivo Holzinger, der als dienstältester deutscher Oberbürgermeister in Ruhestand ging.

ANZEIGE

Kennerknecht war als leidenschaftlicher Ausdauersportler bekannt und galt als kerngesund. So startete er etwa beim Memminger Altstadtlauf und radelte regelmäßig die 22 Kilometer von der Oberallgäuer Gemeinde Durach, seinem Wohnort, ins Büro nach Immenstadt, wo er als Leiter des Bauamts tätig war.

Der gebürtige Kemptener hinterlässt seine Ehefrau und zwei Kinder. Memminger Politiker reagierten bestürzt auf die Nachricht: „Ich bin fassungslos“, sagte zweite Bürgermeisterin Böckh, die die Amtsgeschäfte nun kommissarisch übernehmen wird. (raf, hku, AZ)