2017-07-13 12:38:35.0

Milbertshofen Messerattacke in München: Polizei fasst Tatverdächtigen

Im Münchner Stadtteil Milbertshofen verletzte ein Mann einen 48-Jährigen mit einem Messer. Nun gab es eine Festnahme.

Die Polizei hat einen Verdächtigen festgenommen, der am Freitag einen 48-Jährigen in München-Milbertshofen niedergestochen haben soll. Das teilte die Polizei am Donnerstagmittag mit. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen wegen versuchten Mordes.

Tatverdächtiger stellt Tatablauf anders dar

Die Polizei hatte zuvor mit Bildern von Überwachungskameras nach dem Mann gefahndet. Der 32-Jährige habe sich während der Fahndung selbst gestellt, so die Polizei. Es hatte außerdem Hinweise auf den 32-Jährigen gegeben, nachdem die Aufnahmen veröffentlicht worden waren.

Der Tatverdächtige stellte in der Vernehmung den Tatablauf allerdings anders dar als das Opfer. Weitere Angaben wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen dazu nicht machen.

Bislang war die Polizei davon ausgegangen, dass der 48-Jährige und der Tatverdächtige sich Freitagnacht in der U-Bahn nach Milbertshofen getroffen hatten und anschließend gemeinsam mit einem Taxi gefahren waren. Nach der Aussage des 48-Jährigen hatte der Tatverdächtige ihn ohne Grund und völlig überraschend mit einem Messer angegriffen. Der 48 Jahre alte Mann aus München hatte dabei eine lebensgefährliche Stichverletzung am Rücken erlitten. Aufgefunden war der Mann in der Knorrstraße am Abgang zur U-Bahn-Haltestelle Frankfurter Ring worden. Der 48-Jährige liegt derzeit noch immer im Krankenhaus. Sein Zustand ist stabil.

Polizei kann keinen Zusammenhang zum Isarmord herstellen

Einen Zusammenhang mit dem ungeklärten Mordfall in der Erhardtstraße im Mai 2013, dem sogenannten Isarmord, konnten die Ermittler bislang nicht herstellen. Das Institut für Rechtsmedizin führt derzeit Untersuchungen durch. Die beiden Fälle weisen einige Parallelen auf: Auch damals hatte ein Mann grundlos und unvermittelt zugestochen. Das Opfer, ein 31-jähriger Ingenieur, starb an seiner Verletzung. Er war mit seiner Verlobten an der Isar entlang geradelt.

Gegenüber des Europäischen Patenamtes hatte ein Mann seine Freundin bespuckt. Als der 31-Jährige den Mann zur Rede stellen, wollte stach dieser ihm unvermittelt ein Messer in die Brust. Bis heute gibt es kaum Spuren in diesem Fall. Durch die Spucke konnten die Beamten aber die DNA des Täters sichern.

Eine Sprecherin der Polizei hatte bereits am Mittwoch gegenüber unserer Zeitung erklärt, es gebe auch große Unterschiede zwischen der damaligen Tat und dem Vorfall in Milbertshofen. "Gleich ist eigentlich nur, dass es ein unvermittelter Angriff war", sagte sie. Es sei zwar auch in Milbertshofen eine Zufallsbekanntschaft gewesen, aber die beiden Männer hätten sich davor, anders als beim Mord 2013, unterhalten. AZ