2017-01-23 14:04:47.0

Wetter Mit Industrieschnee geht's in die zweite Bibber-Woche

Es bleibt frostig in dieser Woche - und auch der Industrieschnee, der in den letzten Tagen in Augsburg runterkam, bleibt uns erhalten.

Augsburg ist wieder mit Industrieschnee bedeckt. Foto: fotolia