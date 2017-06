2017-06-20 11:03:00.0

Schule Mittelschule in Unterfranken heißt jetzt "Udo-Lindenberg-Schule"

Seit Dienstag gibt es zum ersten Mal eine Udo-Lindenberg-Schule in Deutschland. Der Sänger ist begeistert, dass die Mittelschule in Unterfranken nun seinen Namen trägt.

"Wir bekommen am Nachmittag die Urkunde überreicht. Damit ist der Name eigentlich offiziell", sagte der stellvertretende Schulleiter, Achim Libischer, am Dienstag in Mellrichstadt (Landkreis Rhön-Grabfeld). Die Schule hatte vor fast zwei Jahren entschieden, sich den Namen des Panik-Rockers mit der markanten Sonnenbrille und dem Hut zu geben. Der berühmte Sänger (71) stehe seit Jahrzehnten für Werte wie Toleranz, Respekt, Frieden und eine bunte Gesellschaft. Und das seien die Werte, die den Schülern vermittelt werden sollen.

"Es geht uns nicht darum, ein Udo-Lindenberg-Museum aus der Schule zu machen. Wir wollen das inhaltlich füllen. Es geht uns darum, gemeinsam einen Weg zu finden, miteinander friedlich umzugehen", sagte der Konrektor weiter. Anstoß für die Namensgebung war auch die Ankunft vieler Flüchtlinge im Raum Mellrichstadt. "Wir hatten hier auf einmal offene Fremdenfeindlichkeit und haben überlegt, wie wir damit umgehen können." Daraus habe sich schließlich das "Projekt Lindenberg" entwickelt.

ANZEIGE

Udo Lindenberg ist begeistert, dass die Schule seinen Namen trägt

Lindenberg selbst zeigte sich auf seiner Facebook-Seite begeistert und nannte die Schüler "wahre Pioniere unserer Zeit, unserer Gesellschaft". Außerdem ist weiter zu lesen: "Wir freuen uns gigantisch, dass eure Schule jetzt offiziell "Udo Lindenberg Schule" heißt. Dass Ihr Eurer Ding macht und laut seid gegen Nazis und Rechtspopulisten, dass Ihr für eine gerechtere friedlichere Welt kämpft und soviel Respekt und Menschlichkeit zeigt!! Wir ziehen unseren Hut."

In die Mittelschule in Mellrichstadt gehen rund 400 Schüler, etwa 35 davon sind Flüchtlinge. Zuerst hatten die Mainpost und der Bayerische Rundfunk über die offizielle Namensgebung berichtet. dpa/lby/AZ