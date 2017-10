2017-10-04 08:18:56.0

München Mord an Senior kommt über 30 Jahre später vor Gericht

Über dreißig Jahre nach dem Mord an einem 80-Jährigen beginnt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht München I - zeitgleich mit dem NSU-Prozess.

Späte Sühne: Mehr als dreißig Jahre nach dem Mord an einem 80-jährigen homosexuellen Senior beginnt heute um 9.30 Uhr der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter vor dem Landgericht München I. Eine verfeinerte DNA-Untersuchung hatte ihn als Verdächtigen ermittelt. Der damals 25-Jährige soll den Senior im Januar 1986 in dessen Wohnung erschlagen haben. Motiv des Arbeitslosen war laut Anklageschrift Geld. Seit November 2016 sitzt er in Untersuchungshaft.

Statt sexuelle Befriedigung gab es tödliche Schläge

Der Anklage zufolge hatte der homosexuelle 80-Jährige den jungen Mann in seine Wohnung eingeladen, um sich gegen Geld und Verpflegung sexuell von ihm befriedigen zu lassen. Noch bevor es dazu kam, soll der mutmaßliche Täter den 80-Jährigen unvermittelt mehrfach mit einem Aschenbecher und einer Parfümflasche im Kopf- und Halsbereich geschlagen haben. Dabei soll er sich auch selbst verletzt haben. Nach der Tat sei der 25-Jährige mit der Geldbörse des Opfers geflohen. Dieses starb noch in der Nacht an den Folgen der Verletzungen. dpa