München Mord vor Pizzeria in München: Angeklagter bestreitet Tat

Der Angeklagte lauerte offenbar der Schwester seiner Ex-Freundin auf und erstach sie mit einem Messer. Vor Gericht bestritt der 39-Jährige den Mord vor einer Pizzeria in München.

Vor dem Landgericht München hat der Mordprozess gegen einen 39 Jahre alten Mann begonnen, der die Schwester seiner Ex-Freundin erstochen haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, seinem Opfer vor einer Münchner Pizzeria aufgelauert und die Frau mit einem Messer attackiert zu haben.

Das Motiv: Der 39-Jährige soll die Frau für die Trennung von seiner Ex-Freundin verantwortlich gemacht haben.

Angeklagter gibt zu, das Opfer getroffen zu haben

Beim Prozessauftakt bestritt der Angeklagte, den Mord begangen zu haben. Er gab aber zu, das Opfer am Tag der Tat getroffen zu haben - jedoch zufällig, wie er beteuerte.

Am Abend sei er in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen und an der Pizzeria, dem Arbeitsplatz seiner Ex-Freundin, vorbei gekommen. Vor dem Restaurant habe er zufällig die Schwester gemeinsam mit deren Freund getroffen.

Mutmaßlicher Täter fühlte sich bedroht

Vor Gericht sagte der 39-Jährige aus, die Frau habe ihn zuerst mit der Faust und ihrer Handtasche angegriffen. Sie sei dann in das Messer ihres Freundes gerannt. Der mutmaßliche Täter habe sich zudem vom Freund des Opfers bedroht gefühlt. dpa