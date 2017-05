2017-05-25 15:36:23.0

Ostallgäu Motorradfahrer stürzt und stirbt noch an der Unfallstelle

In Stötten am Auerberg ist ein Motorradfahrer gestürzt, als er zur Gruppe aufschließen wollte, mit der er unterwegs war. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Ein Motorradfahrer ist nach einem Unfall in Stötten am Auerberg gestorben. Foto: Wolfgang Widemann (Symbolfoto)