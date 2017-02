2017-02-21 11:39:01.0

Studie München ist Stau-Hauptstadt

Nirgendwo in Deutschland stehen Autofahrer so lange im Stau wie in München. Das zeigt eine aktuelle Studie. In Augsburg ist die Situation demnach deutlich besser.

Auf der Route in Richtung Alpen, der Autobahn München - Salzburg (A8), kommt es immer wieder zu Stau. Foto: Frank Mächler/dpa/Archiv