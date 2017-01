2017-01-01 21:44:42.0

München Münchner Stammstrecke über Stunden lahmgelegt

Am Neujahrstag ist es in München zu einem Verkehrschaos gekommen. Die Stammstrecke der S-Bahn war lange gesperrt.

Verkehrschaos am Neujahrstag: Wegen einer technischen Störung an der Oberleitung ist am Sonntag in München die Stammstrecke der S-Bahn für Stunden gesperrt gewesen. Die Bahn hielt die Münchner unter anderem auf Twitter auf dem Laufenden. Medienberichten zufolge hatte am Nachmittag ein an der Oberleitung zerplatzter Luftballon einen Kurzschluss ausgelöst. dpa/lby