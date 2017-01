2017-01-18 07:47:21.0

München NSU-Prozess heute mit Fortsetzung des Zschäpe-Gutachtens

Im NSU-Prozess wird am Mittwoch der zweite Teil des psychiatrischen Gutachtens über Beate Zschäpe erwartet. Ihr wurde bereits "egozentrisches" Verhalten bescheinigt.

Nach Wochen mit zahlreichen juristischen Finten steht im NSU-Prozess das psychiatrische Gutachten über Beate Zschäpe auf der Tagesordnung. Der Sachverständige Henning Saß hatte bereits am Dienstag mit seinem Bericht über die Persönlichkeit der Hauptangeklagten begonnen, am Mittwoch will er ihn zu Ende führen.

Saß ist vom Oberlandesgericht München beauftragt worden, Zschäpes Schuldfähigkeit und Gefährlichkeit zu beurteilen. Es wird erwartet, dass er sich am Mittwoch auch zum Thema Sicherungsverwahrung äußert.

Muss Beate Zschäpe in Sicherungsverwahrung?

Denn das Gericht verspricht sich von Saß' Ausführungen nicht nur Aufschluss für das Urteil, sondern auch zu der Frage, ob es gegen Zschäpe zusätzlich zu einer Haftstrafe eine Sicherungsverwahrung verhängen könnte.

Am Dienstag hatte Saß bereits Eindrücke geschildert, die er im Verlauf des Prozesses gewonnen hatte. Seiner Einschätzung nach neigt Zschäpe dazu, Verantwortung abzuschieben und eigenes Verhalten zu verharmlosen. Gleichzeitig verfüge sie über ein «gesundes Selbstbewusstsein».

In einem schriftlichen Entwurf hatte Saß zuvor bereits angedeutet, dass Zschäpe schuldfähig sei. Zur Frage der Sicherungsverwahrung hatte er für seinen mündlichen Bericht nun konkretere Aussagen angekündigt.

Das ist Beate Zschäpe

Beate Zschäpe wurde am 2. Januar 1975 in Jena geboren. Dem Hauptschulabschluss folgte eine Ausbildung als Gärtnerin.

Von Mitte 1992 bis Herbst 1997 ging Beate Zschäpe einer Arbeit nach, zweimal unterbrochen von Arbeitslosigkeit. So steht es in einem Bericht des ehemaligen Bundesrichters Gerhard Schäfer für die Thüringer Landesregierung. «Ihre Hauptbezugsperson in der Familie war die Großmutter», heißt es weiter.

Auffällig wurde Zschäpe erstmals als 17-Jährige. Der Schäfer-Bericht vermerkt 1992 mehrere Ladendiebstähle. 1995 wurde sie vom Amtsgericht Jena wegen «Diebstahls geringwertiger Sachen» zu einer Geldstrafe verurteilt.

Anfang der 1990er Jahre war Zschäpe im Jenaer Plattenbaugebiet Winzerla häufiger Gast im Jugendclub, bald an der Seite des Rechtsextremen Mundlos. Über das ungewöhnliche Dreiecksverhältnis ist viel spekuliert worden.

Im Alter von 23 Jahren verschwand die junge Frau mit den beiden Männern aus Jena von der Bildfläche. Sie ging mit Mundlos und Böhnhardt in den Untergrund. Zuvor hatte die Polizei ihre Bombenbauerwerkstatt in der Thüringer Universitätsstadt entdeckt.

Danach agierte Zschäpe mit einer Handvoll Aliasnamen: Sie war mal Silvia und mal Lisa Pohl, nannte sich Mandy S. oder Susann D. Zeugen sollen sie als freundlich, kontaktfreudig und kinderlieb geschildert haben. Bei Diskussionen in der Szene soll sie jedoch die radikaleren Positionen ihrer beiden Kumpane unterstützt haben.

Nach der Explosion in Zwickau am 4. November 2011 war Zschäpe mit der Bahn tagelang kreuz und quer durch Deutschland unterwegs. Sie verschickte auch die NSU-Videos mit dem menschenverachtenden Paulchen-Panther-Bildern. Am 8. November stellte sie sich der Polizei in Jena.

Das psychiatrische Gutachten markiert in der Regel das Ende der Beweisaufnahme in Strafprozessen. Wann die Beweisaufnahme im konkreten Fall abgeschlossen sein wird, ist noch offen.

Zschäpe ist wegen Mittäterschaft an den zehn Morden und zwei Sprengstoffanschlägen des «Nationalsozialistischen Untergrunds» angeklagt. Das Motiv für fast alle Taten war nach Überzeugung der Bundesanwaltschaft Rassenhass.

