2017-01-27 21:08:12.0

Oberbayern Nach Fahndung: Polizei fasst mutmaßlichen Kinderschänder

Einen mutmaßlichen Kinderschänder hat die Polizei in Oberbayern festgenommen. Der 27-Jährige soll sich an einem Mädchen vergangen und Aufnahmen des Missbrauchs verbreitet haben.

Bereits einige Stunden nach der Veröffentlichung eines Fahndungsfotos ist in Bayern ein Mann festgenommen worden, der ein Mädchen sexuell missbraucht und Fotos von der Tat im Internet verbreitet haben soll. Der 27 Jahre alte Verdächtige wurde am Donnerstagabend im oberbayerischen Landkreis Traunstein verhaftet, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main mitteilte.

Aufgrund der öffentlichen Fahndung seien beim Bundeskriminalamt (BKA) zahlreiche Hinweise eingegangen, die schließlich zur Identifizierung und Festnahme des Mannes führten. «Bei einer Öffentlichkeitsfahndung mit einer hohen Beteiligung wie in diesem Fall ist ein schneller Fahndungserfolg wahrscheinlich», sagte Oberstaatsanwalt Georg Ungefuk der Deutschen Presse-Agentur Noch am Donnerstagabend wurde ein Haftbefehl gegen den 27-Jährigen erlassen.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Verdächtigen sicherten die Beamten unter anderem zwei Computer, zwei Smartphones sowie verschiedene Speichermedien wie USB-Sticks und externe Festplatten.

Aufnahmen des Missbrauchs wurden im Darknet verbreitet

Die Ermittler werfen dem Mann vor, ein etwa achtjähriges Mädchen von Juni 2014 bis August 2015 mehrere Male missbraucht und Aufnahmen davon im Darknet - einem anonymen Bereich des Internets - verbreitet zu haben.

Hinweise auf weitere Opfer gibt es derzeit nicht. «Wir müssen die Auswertung des gesicherten Datenmaterials abwarten», sagte Ungefuk über mögliche weitere Ermittlungsansätze. Bisher werde von einem Einzeltäter ausgegangen.

Am Donnerstag wurde öffentlich mit einem Bild nach dem Verdächtigen gefahndet. Bereits am späten Abend wurde die Fahndung beendet, ohne dass zunächst die Gründe dafür genannt wurden.

27-Jähriger soll Mädchen mindestens 26 Mal missbraucht haben

Bild- und Videodateien von mindestens 26 Missbrauchsfällen an dem Mädchen seien auf einer kinderpornografischen Plattform gefunden worden. Der Verdächtige habe auch Fotos von sich selbst online gestellt, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

«Dass Bilder von Beschuldigten im Darknet gefunden werden, ist ungewöhnlich», hatte Staatsanwalt Ungefuk am Donnerstag erklärt. Seine Behörde und das BKA bedankten sich für die große Unterstützung bei der Öffentlichkeitsfahndung. Der Beschuldigte sollte noch am Freitag dem Haftrichter vorgeführt werden. dpa

