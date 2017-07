2017-07-12 13:13:34.0

Unterföhring Nach Schießerei in Unterföhring: Wo ist der verschwundene Verletzte?

Die Polizei sucht nach Betroffenen der Schießerei in Unterföhring vor vier Wochen. In dem Zusammenhang stellte sich heraus: Ein Mann, der angeschossen wurde, ist verschwunden.

Vier Wochen nach der Schießerei am S-Bahnhof Unterföhring sucht die Münchner Polizei nach Menschen, die von dem Angriff beeinträchtigt wurden. "Wir suchen alle, die betroffen sind", sagt eine Sprecherin der Polizei. Also jeden, der durch den Angriff körperliche oder emotionale Schäden davongetragen hat oder dessen Eigentum beschädigt wurde. Ein entsprechendes Schreiben hat die Polizei an alle registrierten Zeugen verschickt. Betroffene sollen sich bis Ende Juli bei der Mordkommission melden, dann kann ihnen Hilfe vermittelt werden.

Verletzter ist verschwunden

In diesem Zusammenhang suchen die Beamten auch nach einem Mann, der offenbar eine Schussverletzung erlitten hat - und danach verschwunden ist. "Der Mann ist kurz nach der Tat bei den Rettungssanitätern aufgelaufen", erklärt die Sprecherin. Das habe eine Rettungssanitäterin erzählt, die erst vor kurzem vernommen wurde. Der etwa 45 Jahre alte Mann sei wohl durch einen Schuss an der Wade verletzt worden. Es handelte sich aber offenbar "um keine schlimme Verletzung". Die Sanitäterin habe sich die Wunde nur kurz angesehen und sich dann um andere, schwerer Verletzte, gekümmert.

Polizistin liegt weiterhin im Koma

Der 26-jährigen Polizistin, die bei der Bluttat in den Kopf geschossen wurde, gehe es "unverändert schlecht".

Ein offenbar geistig verwirrter 37-Jähriger hatte im S-Bahnhof in Unterföhring am 13. Juni einem Polizisten bei einer Rangelei die Pistole entrissen und dessen 26 Jahre alter Kollegin in den Kopf geschossen. Die Polizistin wurde operiert, seitdem liegt sie im künstlichen Koma. Auch zwei Passanten wurden getroffen. Der Mann, der in Oberbayern geboren wurde, lebte zuletzt bei seinem Vater in den USA. Gegen ihn war zunächst Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt worden, mittlerweile wurde er in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung untergebracht. AZ