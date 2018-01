2018-01-05 10:55:00.0

Hochwasser Bayern Nach Unwetter: Hochwasserlage in Schwaben beruhigt sich

Nach dem Sturm drohten Überschwemmungen. Im Allgäu mussten Rettungskräfte ausrücken. Insgesamt verlief das Hochwasser glimpflich, für Teile Schwabens gibt es aber keine Entwarnung.

Das Sturmtief "Burglind" hat am Mittwoch und Donnerstag in Bayern kräftige Niederschläge gebracht. In vielen Städten und Gemeinden herrschte deshalb akute Hochwassergefahr. Waren am Donnerstag noch vor allem Gebiete in Franken und nördlich der Donau betroffen, weitete sich die Lage am Freitagmorgen auch auf Teilen Schwabens aus. Insgesamt ging das Hochwasser in Südbayern aber glimpflich aus. Schlimmer ist die Lage im Schwarzwald. Lesen Sie mehr.

Flusspegel im Kreis Donau-Ries steigen weiter an

In Südschwaben beruhigt sich die Hochwasserlage bereits wieder. Die Regenfälle der vergangenen Nacht waren zwar heftig, aber nicht ganz so stark wie erwartet, sodass es an der Iller nur zu kleineren Ausuferungen kam, nicht aber zu ernsthaften Überflutungen. Überschwemmt waren allerdings einige Straßen im Allgäu. Dort war der Boden extrem feucht und nicht mehr aufnahmefähig, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Rettungskräfte mussten mehrfach wegen überfluteter Straßen, vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume ausrücken. Besonders stark waren die Gemeinden Grünenbach und Weiler-Simmerberg im Landkreis Lindau betroffen. Auch im südlichen Oberallgäu kam es zu Schäden.

ANZEIGE

Im Kreis Donau-Ries steigen die Pegel der Wörnitz bis zum Freitagabend noch weiter an. Der Hochwassernachrichtendienst spricht von Meldestufe drei und rechnet damit, dass einzelne Straßen und Wohngegenden im Landkreis überflutet werden könnten. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth hatte eine entsprechende Warnung schon am Donnerstagabend herausgegeben.

Bilder eines stürmischen Tages In Augsburg standen wie hier in der Hermanstraße zahlreiche Straßen unter Wasser. Foto: Silvio Wyszengrad

Hochwassergefahr: Donaubad in Neu-Ulm geschlossen

Im Kreis Neu-Ulm wird der Scheitel des Hochwassers noch am Freitagvormittag erwartet. Wie der Hochwassernachrichtendienst mitteilt, erreicht das abfließende Wasser der Iller aber dank geringerer Regenfälle nur die Meldestufe eins. Kleinere Ausuferungen sind dabei möglich, mit größeren Überschwemmungen ist eher nicht zu rechnen. An der Donau dagegen werden die Meldestufen zwei bis drei erreicht.

Die Stadt Neu-Ulm hatte schon am Donnerstag zusammen mit Feuerwehr und Polizei vorsorglich folgende Schutzmaßnahmen beschlossen: Verkehrssperrungen beim Silberwald sowie bei den Radwegen Iller-Donau wurden eingerichtet, außerdem wurden rund um das Donaubad und die Eishalle Hochwasserelemente in die Lücken des vorhandenen Damms eingesetzt.

Zudem wurden der Parkplatz des Donaubads und der Eislaufanlage gesperrt, beide Einrichtungen bleiben am Freitag geschlossen. Höppler rechnet nicht damit, dass die Hochwasserelemente an weiteren Stellen entlang der Donau angebracht werden müssen: Laut Prognose wird bei dem Fluss, der vier Meldestufen hat, die dritte Stufe nicht überschritten. (AZ, dpa, lby)