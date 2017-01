2017-01-26 22:22:47.0

Allgäu Neue Kampfansage des DAV gegen Skischaukel am Riedberger Horn

Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat die Kampfansage gegen die geplante Skischaukel am Riedberger Horn erneuert. Zudem kündigte er eine entsprechende Kampagne an.

Der Deutsche Alpenverein (DAV) hat die Kampfansage gegen die geplante Skischaukel am Riedberger Horn erneuert. «Das Riedberger Horn bleibt auf der Tagesordnung», sagte DAV-Vizepräsident Rudolf Erlacher am Donnerstagabend in München.

Die Gemeinden Balderschwang und Obermaiselstein wollen ihre Skigebiete mit einem neuen Skilift verbinden. Weil die geplante Lifttrasse durch einen streng geschützten Bereich der Alpen verläuft, ist sie an sich unzulässig. Die Staatsregierung will dies mit einer Änderung des Alpenplan umgehen. Derzeit prüfen Staatsregierung und Landratsamt Oberallgäu ein Gutachten im Auftrag von Umweltorganisationen, das die Rechtmäßigkeit eines Gemeinderatsbeschlusses im Zusammenhang mit dem Projekt anzweifelt. Dennoch sagte Jens-Peter Kiel, Ressortleiter Naturschutz und Kartografie: «Wir bewegen uns in Richtung Änderung des Alpenplans. Und wir werden entsprechend eine Kampagne starten.»

ANZEIGE

Der DAV will insgesamt seine Bemühungen um einen nachhaltigen und klimaverträglichen Tourismus verstärken. Damit befasse sich derzeit eine Arbeitsgruppe, sagte Kiel. Zudem sollen im Sommer Ramsau bei Berchtesgaden und Schelching als neue Bergsteigerdörfer gekürt werden. Diese Orte verzichten bewusst auf einen Ausbau mit Liften, Schneekanonen und Funparks und bieten stattdessen Naturnähe und Ruhe. dpa/lby