2017-05-09 11:48:04.0

Oktoberfest Noch keine Entscheidung über Preislimit beim Wiesn-Bier

Der Münchner Stadtrat will erst in seiner Vollversammlung am 17. Mai über die umstrittene Bierpreisbremse für die Oktoberfest-Maß entscheiden.

In Sachen Preislimit beim Wiesn-Bier ist noch keine Entscheidung gefallen. Foto: Peter Kneffel, dpa