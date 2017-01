2017-01-14 08:23:22.0

München Noch mehr Schnee - Wintersportler können sich freuen

Während Autofahrer unter Schnee und Eis leiden, können sich Wintersportler freuen: Auf den Pisten gibt es gute Bedingungen.

Nachdem Sturmtief «Egon» am Freitag Liftbetrieb und Straßenverkehr teilweise lahmgelegt hatte, stehen die Chancen auf Pistenspaß in vielen Wintersportregionen am Wochenende deutlich besser. So schätzt das auch der Verband Deutscher Seilbahnen in München ein: «Wir rechnen damit, dass der Wind nachlassen wird.

Und dann sollte der Bergbahn- und Skibetrieb in Bayern wieder relativ normal laufen. Die Pisten waren zuletzt ja in einem hervorragenden Zustand», sagte eine Sprecherin am Freitagnachmittag.

Auch in anderen Bundesländern gute Bedingungen für Wintersport

In Baden-Württemberg können Wintersportler im Schwarzwald mit ordentlichen Bedingungen rechnen. Nur auf Sonnenschein werden Alpinskifahrer, Langläufer oder Rodler weitgehend verzichten müssen. Stattdessen soll es nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes immer wieder schneien. Am Feldberg waren am Freitag 15 Lifte von 38 Liften in Betrieb und 9 von 23 Loipen gespurt. Die Schneehöhen reichten von 12 Zentimetern auf 950 Metern Höhe bis zu 30 Zentimetern auf 1450 Meter Höhe.

In Nordrhein-Westfalen wird der Skizirkus im Sauerland am Wochenende mit rund 100 Liften am Start sein, wie die Sprecherin der Wintersport-Arena sagte. Nach der Neuauflage von rund 25 Zentimeter Schnee würden auch Lifte in mittleren Lagen laufen, die keine Schneekanonen haben. dpa, lby