2017-06-10 12:00:21.0

Nürnberg Nürnberger Prostituiertenmorde: Tatverdächtiger festgenommen

Innerhalb kurzer Zeit fallen in Nürnberg zwei Prostituierte tödlichen Verbrechen zum Opfer. Offenbar steckt derselbe Täter dahinter. Nun hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst.

Morde an Prostituierten sind oft schwer aufzuklären. In mehreren Fällen aus Bayern sucht die Polizei seit Jahrzehnten nach den Tätern. In Nürnberg geht jetzt die Angst um.

In Nürnberg wurden innerhalb kurzer Zeit zwei Prostituierte getötet. Nach der Obduktion der Leichen geht die Polizei von einem Serientäter aus. Am Samstagmittag vermeldete ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mittelfranken eine Festnahme. Nähere Angaben machte er zunächst nicht.

Am Abend des 24. Mai war eine 22-jährige rumänische Prostituierte im Osten der Stadt ermordet worden. Die Feuerwehr fand die leblose Frau in einer brennenden Wohnung; sie starb kurze Zeit später. Bei dem zweiten Opfer handelte es sich um eine 44-jährige Chinesin. Sie war am Pfingstmontag am anderen Ende der Stadt getötet worden.

Nach Angaben der Polizei waren beide Frauen erst seit kurzem in Nürnberg gewesen. Beide Taten ereigneten sich in sogenannten Modellwohnungen. Meist handele es sich dabei um Ein-Zimmer-Appartements in Mehrfamilienhäusern, die von den Prostituierten für kurze Zeit angemietet werden, sagte der Sprecher. Die Frauen hielten sich oft nur für kurze Zeit in einer Stadt auf und reisten europaweit herum. AZ

