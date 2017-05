2017-05-04 10:13:13.0

Umfrage Nur ein Drittel der Bayern für Seehofers Rücktritt vom Rücktritt

Horst Seehofer will nach 2018 Parteichef der CSU und auch Ministerpräsident bleiben. Bei vielen Menschen in Bayern kommt dieser Rücktritt vom Rücktritt nicht gut an.

Horst Seehofer macht weiter - was nicht allen gefällt. (Archivbild) Foto: Sven Hoppe (dpa)