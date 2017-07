2017-07-19 07:33:00.0

München Plädoyers im NSU-Prozess beginnen heute

Der NSU soll für zehn Morde verantwortlich sein. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe steht seit 2013 vor Gericht. Heute beginnt mit den Plädoyers die Schlussphase im NSU-Prozess.

Mehr als vier Jahre nach Beginn des NSU-Prozesses sollen an diesem Mittwoch die Plädoyers in dem Mammutverfahren beginnen. Das hat das Oberlandesgericht München am Dienstag bekanntgegeben.