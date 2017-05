2017-05-27 17:02:45.0

Eichstätt Polizei findet 89-Jährige tot in Bullenstall

In Eichstätt wurde eine 89-Jährige vermisst. Polizisten fanden die an Demenz leidende Frau am Freitagabend tot in einem Bullenstall.

Eine 89-Jährige wurde in Eichstätt tot in einem Stall gefunden. Foto: Alexander Kaya (Symbol)