2017-02-06 08:01:59.0

Experten-Tagung Polizei und Unternehmen beschäftigen sich mit Drohnenabwehr

Die Beliebtheit von Drohnen stellt die Behörden zunehmend vor Probleme. Bei einer Tagung in Kaufbeuren wollen Experten über die Möglichkeiten der Abwehr von Drohnen diskutieren.

Mehrere 100.000 Drohnen schwirren in Deutschland über den Köpfen der Bevölkerung. Doch nicht nur für Hobby-Piloten und Foto-Fans sind die Klein-Hubschrauber attraktiv, auch Kriminelle interessieren sich dafür. Experten suchen deswegen eine wirksame Drohnen-Abwehr.

Nicht nur für die Luftfahrt sind die kleinen Flugobjekte ein Risiko, wenn sie sich Passagiermaschinen nähern. Piloten meldeten im Jahr 2016 mehr als 60 gefährliche Begegnungen im deutschen Luftraum. Doch auch in der Stadt können abstürzende Drohnen zur Gefahr werden. Im November schlug im Olympiapark in München eine Drohne neben einer Familie ein. Nach Schätzungen gibt es inzwischen etwa 400.000 Drohnen in Deutschland - Tendenz stark steigend.

Terrorgefahr durch Drohnen?

Zudem schließen die Behörden nicht aus, dass Drohnen künftig für Terroranschläge eingesetzt werden könnten. Ein Vertreter der bayerischen Polizei wird daher bei der Tagung über die konkrete Bedrohungslage referieren.

Die Veranstaltung im Allgäu wird vom bayerischen Wirtschaftsministerium gemeinsam mit dem Generalkonsulat Israels in München organisiert. Israelische Unternehmen gelten bei der Entwicklung von militärischen und zivilen Drohnen weltweit als führend. Die Veranstaltung soll daher auch zur Vertiefung von Kontakten zwischen Unternehmen aus Israel und dem Freistaat dienen.

Mehrere Anbieter wollen ihre Drohnenabwehr in Kaufbeuren praktisch demonstrieren. Auch die Telekom will ihr Anti-Drohnen-Angebot für Geschäftspartner vorstellen. Seit Ende 2016 bieten die Telekommunikationsspezialisten ein «Drohnenschutzschild» an. «Unternehmen mit kritischen Infrastrukturen, Rechenzentren, Stadien und Behörden können nun ihr Gelände gegen Überflüge der ferngesteuerten Flugobjekte absichern und somit Spionage, Schmuggel und Vandalismus vorbeugen», verspricht die Telekom. (Lesen Sie dazu: Drohnenschutzschild der Telekom) dpa

