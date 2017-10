2017-10-05 14:24:46.0

Georgensgmünd Polizistin: Einsatz bei "Reichsbürger" wäre immer so geplant worden

Im Oktober 2016 ist beim Einsatz im Haus des sogenannten Reichsbürgers aus Georgensgmünd ein Polizist erschossen worden. Die Dienststellenleiterin verteidigt diesen Einsatz.

Um die Waffen des sogenannten Reichsbürgers aus Georgensgmünd zu beschlagnahmen, hätte sich die Polizei immer für einen Einsatz im Haus des 50-Jährigen entschieden. Das sagte am Donnerstag die stellvertretende Dienststellenleiterin der Polizei in Roth als Zeugin vor dem Landgericht in Nürnberg. Sie hatte den Einsatz im Oktober 2016 mit geplant. "Ein Einsatz im öffentlichen Raum birgt viel mehr Risiken", sagte sie auf die Frage, ob die Polizei anders vorgegangen wäre, wenn sie gewusst hätte, dass der Angeklagte dreimal die Woche das Haus verlässt, um Kampfsportunterricht zu geben. Das Risiko für Außenstehende wäre bei einem solchen Außeneinsatz "nicht tragbar" gewesen. dpa