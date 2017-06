2017-06-13 21:25:00.0

Unterföhring Polizistin schwebt nach Schüssen in Lebensgefahr

In einem S-Bahnhof bei München ist eine Routinekontrolle eskaliert. Ein Mann schoss auf eine Polizistin und verletzte sie lebensgefährlich. Über sein Motiv rätseln die Ermittler. Von Gideon Ötinger

Bei einer Schießerei am S-Bahnhof in München-Unterföhring ist am Dienstagmorgen eine junge Polizistin lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Drei weitere Menschen wurden ebenfalls von Kugeln getroffen und schwer verletzt. Unter ihnen ist auch der Täter, ein 37-jähriger Deutscher ohne festen Wohnsitz. Über seine Motive ist noch nichts bekannt. Einen terroristischen Hintergrund schließt die Polizei allerdings aus.

Nach Schießerei in Unterföhring: Verdächtiger flüchtet und wird dann festgenommen

Der unvermittelte Angriff ereignete sich gegen 8.20 Uhr. Passagiere der S-Bahnlinie 8 vom Flughafen in Richtung München hatten zwei Männer gemeldet, die sich im Zug eine Schlägerei lieferten. Als die beiden in Unterföhring ausstiegen, war die Polizei schon da. Eine 26-jährige Polizeikommissarin und ihr 30-jähriger Kollege versuchten, die Situation zu beruhigen. "Die erste Phase verlief ohne Probleme", sagte der Münchner Polizeipräsident Hubertus Andrä später. "Das ist ein Routineeinsatz und kommt hundertmal im Jahr vor."

Doch die Routine endete abrupt. Als auf dem Gegengleis eine S-Bahn Richtung Flughafen einfuhr, packte einer der beiden Männer den Polizisten und versuchte, ihn vor den Zug zu stoßen. Es kam zu einer Rangelei. Dem 37-jährigen Angreifer gelang es dabei, die Waffe des Polizisten aus dem Holster zu ziehen und zu entsichern. Er eröffnete das Feuer auf die Polizistin und traf sie am Kopf. Doch auch die 26-Jährige schaffte es noch, den Angreifer zu treffen. Er flüchtete dann in Richtung eines Bürogebäudes, konnte dort aber von zwei Bundespolizisten schnell festgenommen werden.

Bei dem Angriff wurden außerdem noch zwei unbeteiligte Männer von Querschlägern getroffen, allerdings nicht lebensgefährlich. Noch ist unklar, ob sie von Kugeln des Angreifers getroffen wurden oder von Munition der Polizistin. Alle Verletzten wurden in Münchner Krankenhäuser gebracht. Um ihre Kollegin bangten die Kollegen der Münchner Polizei auf Twitter.

Unsere schwerst verletzte Kollegin schwebt immer noch in Lebensgefahr. Wir sind in Gedanken bei ihr. pic.twitter.com/y5ShzDxke6 — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 13. Juni 2017

Offene Fragen nach Schüssen in Unterföhring: Ermittler rätseln über Täter und Motiv

Nach dem Vorfall gibt es mehr offene Fragen als Antworten. Die dringendste Frage betrifft den Täter. Bekannt ist bisher lediglich, dass es sich um einen 37-Jährigen aus dem Raum München handelt, der laut Polizei allerdings keinen festen Wohnort hat. Auffällig wurde er bereits im Jahr 2014, als er mit einer kleinen Menge Cannabis erwischt wurde. Die war allerdings so gering, dass das Verfahren eingestellt wurde. Weshalb er sich mit dem anderen Mann stritt und ob sie sich kannten, sei nicht bekannt, sagte Hubertus Andrä.

Unklar ist außerdem, wie er es schaffen konnte, dem Polizisten die Waffe aus dem Holster zu ziehen. Das ist laut Polizei in der Regel doppelt gesichert. Außerdem hat die Dienstwaffe selbst noch weitere Sicherungen. Trotzdem konnte der Täter das Magazin der Waffe komplett leer schießen. Andrä mutmaßte, es könne sich bei dem Täter um einen "Waffennarr" handeln, der sich damit auskenne. Die Staatsanwaltschaft München hat gegen den 37-Jährigen Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt.