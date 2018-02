2018-02-24 07:30:00.0

Bildung Probleme beim Lesen bringen Probleme im Leben

Jeder fünfte Viertklässler versteht Texte nicht richtig. Kein Wunder, wenn das Handy das Buch ersetzt? Bildungsforscher sehen eine andere Hauptursache. Von Sarah Ritschel

Ananas, Birne, Pflaume: Früchte, die viele Kinder gerne essen. Aber auch Wörter, die viele Kinder nicht richtig lesen können. Rektor Christoph Dietsche erlebt das jeden Tag. "Die Defizite beim Lesen sind enorm. Wir stellen seit Jahren fest, dass immer mehr Schüler in ihrer Lesekompetenz gefördert werden müssen", sagt der Schulleiter der Centerville-Grund- und Mittelschule in Augsburg. "Manchen Kindern fehlen einfachste Begriffe. Wenn sie zum Beispiel ein Rezept vorlesen, stocken sie, bringen die weithin bekannten Obst- und Gemüsesorten nicht über die Lippen."

Denn jeder fünfte Viertklässler in Deutschland kann nicht richtig lesen, wie die Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) kürzlich bestätigt hat. Bayern schneidet noch am besten ab: Im Freistaat hat "nur" jeder zehnte Viertklässler seine Schwierigkeiten mit den Buchstaben.

Probleme beim Lesen werden oft zu Problemen im Leben: Es sei davon auszugehen, dass betroffene Kinder "erhebliche Schwierigkeiten" in weiterführenden Schulen bekommen, schreiben die IGLU-Forscher. Das setzt sich fort: 7,5 Millionen Erwachsene in Deutschland kämpfen sich heute durch ihren Alltag, weil sie Briefe, Gebrauchsanweisungen und andere Schriftstücke nur mit größter Mühe entziffern können. Die Wissenschaft spricht in solchen Fällen von funktionalem Analphabetismus.

Ist das Smartphone die Ursache für Leseprobleme?

Dass leseschwache Schüler aber automatisch die Mittelschule besuchen, verneint Rektor Dietsche: "Selbst wenn ein Kind den Übertritt an eine weiterführende Schule durch eine sehr gute Note in einem Sachfach erreicht, heißt das nicht, dass es auch über eine entsprechende Lesekompetenz verfügt." Kurz: Kinder mit einer Eins im Heimat- und Sachunterricht können sich mit dem Apfel und der Ananas im Lesebuch trotzdem schwertun. Noch dazu sei die Alltagssprache der jungen Generation oft "sehr weit weg von unserem Schriftdeutsch" in einer Zeit, in der sogar Kinder in Werbespots fragen: "Mama, kann ich mal die Wurst?"

Auf der Suche nach der Ursache für das Schwinden der Kulturtechnik Lesen liegen für den Laien zwei Tatsachen auf der Hand. Erstens: Ein Drittel der Sechs- bis 13-Jährigen hat ein Smartphone, sieht sich damit Videos auf Youtube an, nutzt Messengerdienste, bei denen ein Emoji oft einen ganzen Satz ersetzt. Zweitens: Rund jeder dritte Grundschüler hat einen Migrationshintergrund, Lesen und Schreiben womöglich nicht auf Deutsch gelernt. Kinder, bei denen beide Eltern im Ausland geboren sind, liegen im Schnitt beim Lesen ein Schuljahr zurück. Insgesamt aber haben sie sich in den vergangenen 15 Jahren verbessert.

Schüler aus niedrigen sozialen Schichten tun sich schwerer

Mit vorschnellen Schlüssen muss man sehr vorsichtig sein. Denn die Leseprobleme sind kein neues Phänomen. Die aktuellen Ergebnisse unterscheiden sich nur um wenige Prozentpunkte von denen der ersten IGLU-Analyse im Jahr 2001. Heute wie damals gilt: Schüler aus niedrigen sozialen Schichten tun sich schwerer als ihre Schulkameraden aus einer bessergestellten Familie. Die Forscher haben nachgezählt: Kinder aus einem Elternhaus mit mehr als 100 Büchern lesen "signifikant besser" als die mit weniger Werken. Noch größer ist der Unterschied im europäischen Vergleich nur in Ungarn. Und die soziale Schere öffnet sich immer weiter.

Lesetipps 1 von 7 vorherige Seite nächste Seite

Seinen Anfang nimmt alles in der Turmgasse. Dort hat Mr. Morrison seine Magische Zoohandlung – und Kinder mit viel Glück bekommen dort ein sprechendes Tier, das ihnen in der Schule und auch sonst immer aus der Patsche hilft. Gerade ist Versteinert , Band neun von Die Schule der magischen Tiere (Carlsen Verlag, 240 Seiten, 9,99 Euro) erschienen. Die Bücher der Eichstätter Autorin Margit Auer sind spannend, machen die Figuren schnell zu besten Freunden der Leser und eignen sich für Mädchen und Buben ab acht Jahren – oder schon früher zum Vorlesen. Und wer die Zeit zwischen zwei Bänden für einen Familienausflug nutzen möchte: In Wirklichkeit liegt die enge Turmgasse in der Altstadt von Eichstätt.



Der Giraffe in der Savanne ist langweilig und weil der Pelikan gerade eine Poststelle eröffnet hat, kommt sie auf die Idee, einen Brief an ein Tier "hinter dem Horizont" zu schreiben. Daraus entwickelt sich in Megumi Iwasas Viele Grüße, Deine Giraffe (Moritz Verlag, 112 Seiten, 10,95 Euro) eine zauberhafte Brieffreundschaft mit dem Pinguin: Zwei Welten treffen aufeinander und nicht immer entsprechen die Vorstellungen, die sich die beiden voneinander machen, der Realität. "Wie sieht denn ein Hals aus", fragt sich der Pinguin, als er erfährt, dass die Giraffe ein besonders langes Exemplar hat – er kennt dieses Körperteil schließlich nicht. So wird das Briefe schreiben zum großen Abenteuer: die Neugier auf Unbekanntes, die Sehnsucht nach Antwort und die Freude über die Mitteilungen wechseln sich in dieser amüsanten Geschichte für Erstleser ab, bis die beiden Freunde sich schließlich auch persönlich begegnen – und eine riesige Überraschung erleben. Der einfache, aber pointierte Text wird mit vielen lustigen Zeichnungen von Jörg Mühle aufgelockert.



Weil ihre Eltern genug von dem Tumult mit fünf Kindern und deren Freunden haben, müssen die beiden ältesten, Tim und Marty, in den Sommerferien täglich drei Stunden in der städtischen Bücherei verbringen. Dort führt die strenge Bibliothekarin Mrs. Murphy das Regiment. Die beiden Brüder ahnen Schreckliches, nicht nur weil die resolute Dame mit Kartoffeln auf ungehorsame Kinder schießen soll, sondern auch, weil all die Bücher um sie herum wenig Spaß versprechen. Wie sich die beiden Brüder mit Mrs. Murphy ein Scharmützel ums andere liefern und dabei langsam ihre Lust zu lesen entdecken, schildert Eoin Colfer in Tim und das Geheimnis von Knolle Murphy (Gulliver, 104 Seiten, 5,95 Euro) mit bestem britischem Humor und hinreißend anarchisch.



Dieses Buch ist gewiss nichts für Erstleser und Lesemuffel – dafür ist es einfach viel zu dick. Da kommen nur geübte Leser durch, oder Vorleser, die mit dieser kruden Geschichte aber genauso großen Spaß haben werden wie ihre Zuhörer ab acht Jahren. Denn Die wilden Piroggenpiraten von Maris Putins (Fischer, 656 Seiten, 9,99 Euro) ist eine ebenso spannende wie umwerfend komische Geschichte: Ihre Figuren sind allesamt Gebäckteilchen oder andere Nahrungsmittel, angefangen von der wagemutigen Mohnschnecke Eloise, die von den wilden Piroggenpiraten entführt wird. Ihre Verehrer Eclair und Hörnchen und Ott Pelmeni machen sich auf unterschiedlichen Wegen auf, sie zu retten. Viele witzige Anspielungen und Sprachschöpfungen halten die (Vor-)Leser bei Laune und ganz nebenbei geht es auch darum, wie man zu sich und seinen Wünschen steht. Ein großartiger Abenteuerroman, der vor Originalität sprudelt und dabei brillant erzählt ist.



"Aus Schweden" ist für Krimis mittlerweile ein Gütesiegel und dass dies nicht nur für Erwachsenenromane gilt, zeigt der Kinderbuchautor Ulf Nilssons in seinen Büchern um den kauzigen Kommissar Gordon . Leser ab acht Jahren schließen den Krötendetektiv bei seinem ersten Fall (Moritz, 112 Seiten, 11,95 Euro) sofort in ihr Herz. Er neigt nicht zu Überaktivität, mag Muffins mit Marmeladenfüllung und macht es sich eigentlich lieber bei einer Tasse Tee in seiner Polizeistation gemütlich als sich in Gefahr zu begeben. Aber dann verschwindet der Nüsse-Wintervorrat des Eichhörnchens und der alte Kommissar muss raus in den Wald und ermitteln. Wie der Fall ausgeht, ist nicht vorhersehbar und beschert großen Spaß beim Kombinieren und Rätseln. Mittlerweile gibt es vier Fälle, die Kommissar Gordon mit seiner pfiffigen Mäuseassistentin lösen muss.



Sachthemen locken oft auch Jungen zu Büchern, und wenn ein wenig Abenteuer dabei ist, umso mehr. Eine feine Mischung aus informativem und spannendem Erzählen ist Silke Vry in ihrem Sachbuch Verborgene Schätze, versunkene Welten (Gerstenberg, 160 Seiten, 24,95 Euro) gelungen. 21 Geschichten handeln davon, wie mit großer Beharrlichkeit und Überzeugung, oft aber auch nur durch Glück und Zufall sensationelle Funde gelangen. Natürlich fehlen in diesem Kreis nicht Heinrich Schliemanns Entdeckung Trojas oder die Öffnung des Grabes von Tutanchamun durch Howard Carter. Aber auch unbekanntere Episoden der Archäologiegeschichte hat die Archäologin und Kunsthistorikerin aufgetan: Wie der chinesische Bauer Yang Zhifa beim Graben eines Brunnens auf die Terrakotta-Armee des Kaisers stieß oder der Unterwasserarchäologe Franck Goddio Teile des Königviertels von Alexandria im Meer entdeckte. Auch dieses Buch eignet sich schon für jüngere Kinder unter zehn Jahren hervorragend zum Vorlesen und Anschauen, denn Martin Haake hat die Entdeckungen in großartig gestalteten Illustrationen ins Bild gesetzt.



Das Logbuch eines berühmten Polarforschers ist aus dem "Museum für fast brillante Erfindungen" verschwunden und Ros Mutter wird verdächtigt, es gestohlen zu haben. Eine Mutter, die im Gefängnis sitzt – was das für einen zehnjährigen Jungen heißt, beschreibt Simon van der Geest in Das geheime Logbuch, das magnetische Mädchen und eine fast brillante Erfindung (Thienemann, 240 Seiten, 11,99 Euro) sehr eindrücklich: wie Ro sich nicht traut, in der Klasse darüber zu sprechen, wie hilflos er ist angesichts seines verzweifelten Vaters, der nur noch vor der Playstation sitzt. Allzu traurig ist dieses Buch für Neun- bis Zehnjährige trotzdem nicht. Denn es gibt einiges zu lachen, wenn Ro und seine Freunde Archie und Lela einen Ausbruchsplan schmieden und dafür Campingzelte und 20000 Liter Helium beschaffen müssen. (m-b/sari)

Die Sprachwissenschaftlerin Petra Schönweiss nimmt die Eltern zumindest ein Stück weit in Schutz. Sie ist überzeugt: Auch Kinder aus Arbeiterfamilien können gutes Lesen lernen. "Meine Mutter hat auch keine höhere Bildung, aber sie kann ausgezeichnet Schreiben und Lesen." Es kommt darauf an, wie sehr Eltern ihre Kinder unterstützen. "Viele würden gern helfen. Sie wissen nur nicht so genau, wie." Schönweiss verantwortet den "Lernserver" der Universität Münster, ein Angebot zur Rechtschreib- und Leseförderung. Sie und ihr Team haben fast 500.000 Kinder und Erwachsene getestet und Lernmaterialien entwickelt. Ihrer Meinung nach sind "viele Probleme von den Schulen hausgemacht". Sie prangert vor allem die Methode "Lesen durch Schreiben" an: Grundschüler bringen Wörter dabei so aufs Papier, wie sie sie beim Vorlesen hören. Das sieht dann so aus: "Mama ferschtekt Kschenke." Oder: "Leo ist in Efa ferliebt." Für die Kinder sei die Methode nur verwirrend, sagt Sprachwissenschaftlerin Schönweiss. In Bayern wurde das Schreiben nach Gehör nie gelehrt – anders als in Baden-Württemberg. Dem Land, das neben dem Freistaat lange der Überflieger sämtlicher Bildungsstudien war. 2016 kam der Praxisschock: In keinem anderen Bundesland waren die Leistungen der Viertklässler derart abgesackt. Als eine der ersten Konsequenzen daraus schaffte Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU) "Lesen durch Schreiben" ab.

Eine aktivere Leseförderung könnte helfen

Die Lehrer der Augsburger Centerville-Schule haben auch etwas getan. Vor neun Jahren schon begannen sie, ein schuleigenes Lesekonzept zu entwickeln. Sie stockten die Schulbücherei auf, schicken Kinder auch während des Unterrichts dorthin, damit sie mit einem Lexikon aus Papier recherchieren lernen. Lesepaten – oft ältere Schüler oder Ehrenamtliche – holen regelmäßig Schüler aus dem Klassenzimmer, um gezielt Texte mit ihnen zu erarbeiten, die sie nicht verstehen. "Im Klassenverband fehlt oft die Zeit dafür", erklärt Schulleiter Christoph Dietsche.

Aber bringen all die Ideen den erwünschten Erfolg? "Es ist mühsam, aber sie tragen Früchte", sagt er. "Wir hatten schon Schüler, die es auf die Realschule oder das Gymnasium geschafft haben und bei denen wir sagten: Das hätten sie nie erreicht ohne Leseförderung." Und eins hat den Rektor kürzlich besonders gefreut. "Eine Mitarbeiterin unserer Bibliothek hat gefragt, ob wir neue Bände spezieller Kinderbuchreihen anschaffen können." Die Schüler wollten weiterlesen.

