2017-05-09 15:29:40.0

Bayern Qualvoller Tod im Schlachthof - Behörden prüfen Verstöße

Fälle von Tierquälerei in Schlachthöfen wie zuletzt in Fürstenfeldbruck sind kein Einzelfall. Was aktuelle Kontrollen ergeben haben.

Bei sieben Kontrollen in sechs Betrieben, die genauer angeschaut wurden, stellten die Behörden 17 Betäubungsmängel fest. Foto: Carsten Rehder, dpa (Symbolfoto)