2017-10-02 10:27:06.0

Kaufbeuren Radfahrer wird von Lastwagen angefahren - 16-Jähriger stirbt

Tragischer Unfall in Kaufbeuren: Ein Lastwagen ist mit einem 16-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Der 16-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

In Kaufbeuren hat sich am Morgen gegen 8 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein 36-jähriger Lastwagenfahrer von der Neugablonzer Straße in die Liegnitzer Straße abgebogen, als die Ampel auf Grün schaltete. Beim Rechtsabbiegen stieß er mit einem 16-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der seitwärts der Neugablonzer Sraße auf dem Radweg fuhr.

Der 16-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Lastwagenfahrer erlitt laut Polizei einen Schock. Er wurde von einem Kriseninterventionsteam betreut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Kempten wurde ein Sachverständiger mit der Erstellung eines Unfallgutachtens beauftragt.

Die Unfallstelle ist gesperrt, eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Sperre wird laut Polizei voraussichtlich bis in den späten Vormittag andauern. AZ