2017-07-19 13:14:00.0

Kempten Räuber überfallen Juwelier mit Axt und Vorschlaghammer

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Juwelier in Kempten, hat de Polizei einen Mann festgenommen, Passanten stellten seinen Komplizen. Zwei weitere sind noch auf der Flucht.

Am Mittwoch gegen 11 Uhr haben mehrere Personen einen Juwelier in "Am Schlößle" in Kemptens Innenstadt überfallen. Sie waren vermutlich bewaffnet, berichtete die Polizei. Nach dem Überfall flohen sie, die Polizei konnte einen mutmaßlichen Täter festnehmen. Sein Komplize wurde von drei Passanten gefasst. Er verletzte sie mit Pfefferspray leicht.

Zwei weitere Täter sind noch mit der Beute in schwarzen Rucksäcken auf der Flucht. Die Polizei warnt, dass sie bewaffnet sein könnten.

Nach Angaben der Polizei wurden beim Überfall im Juwelier ein Angestellter und eine Kundin leicht verletzt. th