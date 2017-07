2017-07-02 12:09:49.0

Landkreis Ostallgäu Raser fährt fast 100 Stundenkilometer zu schnell

Ein 63-Jähriger ist am Samstag auf der B 12 bei Germaringen mit 193 km/h in eine Geschwindigkeitskontrolle geraten. Er war damit fast doppelt so schnell wie die erlaubten 100 km/h.

Viel zu schnell war ein 63-Jähriger im Allgäu unterwegs. Foto: Julian Leitenstorfer