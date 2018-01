2018-01-26 13:59:36.0

München Rauch am S-Bahnhof Stachus

Aufregung am S-Bahnhof Stachus in München: Auf dem Bahnsteig hatte sich Rauch gebildet, so dass die Feuerwehr mit einem Großaufgebot anrückte.

Am S-Bahnhof Stachus in München gab es einen Großeinsatz der Feuerwehr. Foto: Sven Hoppe, dpa (Archivbild)