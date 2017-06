2017-06-12 12:20:00.0

Wetter Regen und Gewitter: Fällt Fronleichnam ins Wasser?

Fällt Fronleichnam ins Wasser? Tatsächlich bleibt das Wetter in den kommenden Tagen zwar noch warm, doch es kann immer wieder auch ungemütlich werden.

Gänse am wolkigen Abendhimmel, an dem sich die ersten Gewitter ankündigen: Das Wetter bleibt in den kommenden Tagen zwar noch warm, doch es kann immer wieder ungemütlich werden.

Beim Wetter hatten die Menschen in der Südhälfte Deutschlands am Montag zunächst die besseren Karten. Südlich von Mosel und Main blieb es zunächst sonnig, die Temperaturen stiegen im Laufe des Tages auf 25 bis 30 Grad. Störungsfrei war der Blick auf die Sonne zumindest in Schwaben und Oberbayern aber nicht - immer wieder zogen Wolken über den Himmel.

Deutlich unfreundlicher war es im Nordwesten Deutschlands. Dort wurden heute zunächst maximal 16 bis 20 Grad erreicht. Bei teilweise starker Bewölkung kam es auch es zu schauerartigen Regenfällen.

Im Tagesverlauf ändert sich das allerdings - dann lockert die Bewölkung im Norden zunehmend auf, während sich im Süden und Südosten kräftige Gewitter entladen können. Dabei schließen die Meteorologen auch Starkregen, Hagel und Sturmböen nicht aus.

Der Dienstag hingegen dürfte wieder freundlicher werden mit einem Mix von Sonne und Wolken im Norden und eher geringer Bewölkung im Süden. Lediglich am Alpenrand könnte es noch Gewitterneigung geben. Mit 23 bis 28 Grad im Süden und 16 bis 21 Grad im Norden hält die Temperatur-Teilung im Land an.

Wetter an Fronleichnam regnerisch mit Gewittern

Am Mittwoch wird es in Schwaben und Oberbayern sommerlich warm sein, viel Sonne erwartet uns bei etwa 25 Grad. Vorsicht dann aber an Fronleichnam. Wer ihn für einen Ausflug nutzen will, sollte Regenschirm und -jacke dabei haben. Bei Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad muss in der Region nämlich immer wieder mit Regen und Gewittern gerechnet werden.

Auch am Freitag, den wohl viele Menschen als Brückentag nutzen werden, muss leider mit viel Regen in der Region gerechnet werden. Es ist dann auch wieder etwas kühler, laut Wetterkontor steigen die Temperaturen dann nur noch auf etwa 22 Grad.

Mehr zum Wetter in der Region sehen sie in unserem Wetter-Special mit Niederschlagsradar, UV-Index und Pollenflug-Übersicht. (AZ)