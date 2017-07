2017-07-03 11:50:00.0

Oberfranken Reisebus brennt nach Unfall auf A9: Polizei bestätigt mehrere Tote

Ein Reisebus fährt auf einen Sattelzug auf und gerät in Brand. 48 Menschen waren in dem Bus, es gibt 30 Verletzte - und auch mehrere Tote.

Bei dem schweren Busunfall auf der Autobahn 9 in Oberfranken sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Dies bestätigte die Polizei am Montag. Eine genaue Zahl nannte sie nicht. 30 Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt - einige von ihnen schwer.

#BuBraMüb Mehrere Businsassen sind ums Leben gekommen. Die #A9 ist den ganzen Tag über in Richtung Süden gesperrt. https://t.co/RmyzqrOlVz — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) 3. Juli 2017

"Wir sind schon so realistisch, dass es auch Tote geben könnte", hatte ein Polizeisprecher noch am Montagmorgen gesagt. Dabei sprach er davon, dass es "ein Fünkchen Hoffnung" gebe. Der Bus sei vollständig ausgebrannt.

In dem Bus saßen den Angaben zufolge 46 Fahrgäste und zwei Fahrer. Laut dpa-Informationen sollen die Fahrgäste aus der Oberlausitz und dem Großraum Dresden stammen. Mitarbeiter der Polizeidirektion Dresden bereiteten sich darauf vor, die Angehörigen der Todesopfer zu informieren. Aus der Oberlausitz kommend, hatte der Bus am frühen Morgen Station am Dresdner Hauptbahnhof gemacht und Reisende aufgenommen.

Telefonnummer für besorgte Angehörige

Nach dem schweren Busunfall ist eine zentrale Telefonnummer für besorgte Angehörige eingerichtet worden. Unter der Rufnummer 0800 / 7766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch Zeugen könnten sich hier melden.

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kommen beide an die Unfallstelle. Wie Herrmanns Sprecher am Montag in München sagte, nehmen beide einen Hubschrauber aus Berlin und treffen voraussichtlich gegen 12.30 Uhr nahe Münchberg ein. Sie wollten sich ein Bild von der Lage machen und mit den Einsatzkräften sprechen.

Unfall bei Münchberg: A9 komplett gesperrt

Kurz nach 7 Uhr war der Reisebus den Angaben nach auf Höhe von Münchberg bei sich stauendem Verkehr auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Kurz darauf stand er in Flammen. Bilder zeigen nun nur noch ein verkohltes Wrack.

Die Polizei sperrte die Autobahn A9 in beide Richtungen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Außerdem waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz.

Es bildeten sich lange Rückstaus. Das Polizeipräsidium Oberfranken rief die Bevölkerung über den Kurznachrichtendienst Twitter dazu auf, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren. AZ/dpa