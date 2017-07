2017-07-03 15:45:00.0

Unfall auf A9 Reisebus brennt nach Unfall aus: 18 Tote geborgen

Auf der A9 bei Münchberg ist ein Reisebus auf einen Sattelzug aufgefahren und in Brand geraten. 18 Menschen starben bei dem Unfall, die weiteren 30 Insassen wurden verletzt.

Nach dem schweren Unfall auf der A9 mit einem Reisebus wurden alle 18 Tote aus dem Fahrzeug geborgen. Wie das Polizeipräsidium Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof am Montag mitteilten, handelt es sich um Frauen und Männer im Alter von 66 bis 81 Jahren. Unter den Toten sei auch der Fahrer des Busses. Spezialisten der Rechtsmedizin und des Bundeskriminalamtes sollen nun die Identifizierung übernehmen.

Die 30 weiteren Insassen des Reisebusses wurden bei dem Unfall teils schwer verletzt. Zwei von ihnen schweben in Lebensgefahr.

18 Tote bei Busunfall auf A9: Innenminister Herrmann kritisiert Autofahrer

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt und Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kamen beide an die Unfallstelle. Sie nahmen einen Hubschrauber aus Berlin, wollten sich ein Bild von der Lage machen und mit den Einsatzkräften sprechen.

Ein Reisebus fährt auf einen Sattelzug auf und gerät in Brand. Die Polizei spricht von einem «sehr schweren Verkehrsunfall». Mindestens 18 Menschen sollen ums Leben gekommen sein.

Herrmann tadelte ein "völlig unverantwortliches Verhalten" mancher Autofahrer im Stau beklagt. Sie hätten es damit den Rettern erschwert, zur Unglücksstelle zu kommen, sagte Herrmann am Montag am Ort des Unglücks. Nach einem Unfall sei "sofort eine Rettungsgasse zu bilden - und zwar so, dass ein Lkw durchkommen kann", sagte Herrmann. Er betonte, dass dennoch "so schnell wie irgendmöglich Hilfe geleistet" worden sei.

Zur Bergung und Identifizierung der Leichen wurden Spezialisten der Rechtsmedizin und des Bundeskriminalamts angefordert. Ein Sachverständiger sollte die Ursache des Unglücks untersuchen. Etwa 200 Kräfte von Rettungsdiensten, Feuerwehr, Technischem Hilfswerk und Polizei waren im Einsatz, außerdem mehrere Rettungshubschrauber. Sie kreisten am Vormittag über der Unfallstelle zwischen den Anschlussstellen Münchberg-Süd und Gefrees.

In dem Bus saßen den Angaben zufolge 46 Fahrgäste und zwei Fahrer. Laut dpa-Informationen sollen die Fahrgäste aus der Oberlausitz und dem Großraum Dresden stammen. Mitarbeiter der Polizeidirektion Dresden bereiteten sich darauf vor, die Angehörigen der Todesopfer zu informieren. Aus der Oberlausitz kommend, hatte der Bus am frühen Morgen Station am Dresdner Hauptbahnhof gemacht und Reisende aufgenommen.

Unfall auf A9: Telefonnummer für besorgte Angehörige

Nach dem schweren Busunfall ist eine zentrale Telefonnummer für besorgte Angehörige eingerichtet worden. Unter der Rufnummer 0800 / 7766350 können sie sich an die Gemeinsame Auskunfts- und Vermisstenstelle wenden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auch Zeugen könnten sich hier melden.

Bundeskanzlerin Angela Merkel habe "mit großer Bestürzung" auf das Unglück reagiert, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert in Berlin. Das Mitgefühl gelte den Opfern und ihren Angehörigen. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier war schwer betroffen. "Zu diesem Zeitpunkt kann ich nur sagen, dass wir mit den Angehörigen mitfühlen und denjenigen, die verletzt sind, möglichst baldige und vollständige Genesung wünschen", sagte Steinmeier am Montag im Rahmen seines Antrittsbesuchs als Bundespräsident in Baden-Württemberg.

Schwere Busunfälle auf deutschen Autobahnen 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Juli 2017: Ein Reisebus fährt auf der A9 bei Münchberg auf einen Sattelzug auf und gerät in Brand. 48 Menschen waren in dem Bus, es gibt viele Verletzte und 18 Tote.



Oktober 2015: Ein mit Schülern aus Sachsen besetzter Bus verunglückt auf der A4 bei Erfurt. Der Bus war nach einem Überholmanöver von der Straße abgekommen und umgekippt. Ein Junge stirbt.



Dezember 2014: Bei einem Busunfall auf der A4 bei Bad Hersfeld in Hessen kommen fünf Menschen ums Leben. Der Bus war mit einem schlingernden Auto zusammengestoßen und eine Böschung hinabgestürzt.



Juli 2014: Elf Menschen sterben, als auf der A4 bei Dresden ein Reisebus aus Polen auf einen ukrainischen Bus auffährt.



Juni 2013: Ein Reisebus mit einer Schulklasse aus Polen an Bord fährt auf der A9 bei Ingolstadt in eine Böschung. Eine Frau stirbt, rund drei Dutzend Schüler werden verletzt.



September 2010: 14 Polen sterben bei Berlin, als ihr Bus von einem Auto gerammt wird und gegen einen Brückenpfeiler kracht.



November 2008: Nahe Hannover geht auf der A2 ein Reisebus wegen eines technischen Defekts in Flammen auf. 20 Mitglieder einer Reisegruppe auf dem Rückweg von einer Kaffeefahrt kommen ums Leben.



Juni 2007: Auf der A14 zwischen Magdeburg und Dresden kommen 13 Insassen ums Leben. Ein Lastwagen war auf den Bus aufgefahren.

Unfall bei Münchberg: A9 komplett gesperrt

Kurz nach 7 Uhr war der Reisebus den Angaben nach auf Höhe von Münchberg bei sich stauendem Verkehr auf einen vorausfahrenden Sattelzug aufgefahren. Kurz darauf stand er in Flammen. Bilder zeigen nun nur noch ein verkohltes Wrack.

Die A9 in Richtung Süden werde wohl den gesamten Tag gesperrt bleiben, hieß es von der Polizei. Es bildeten sich lange Staus. Das Polizeipräsidium Oberfranken rief die Bevölkerung über den Kurznachrichtendienst Twitter dazu auf, die Unfallstelle möglichst weiträumig zu umfahren. "In Richtung Süden bitte bereits über die A72 und A93 abfahren", hieß es beispielsweise.

AZ/dpa