2018-02-21 21:26:00.0

Kreis Lindau Reisebus fängt Feuer - mehrere Schüler leicht verletzt

Eine Reisebus, der mit rund 50 Schülern auf der B308 (Landkreis Lindau) unterwegs war, hat am Mittwochabend Feuer gefangen. Einige Schüler wurden leicht verletzt. Von Franz Summerer und Benjamin Schwärzler

Für 107 Schüler und Lehrer des Sonthofer Gymnasiums sollte es ein festlicher Abend werden, doch es wurde eine Schreckensnacht: Auf dem Weg nach Bregenz in die Oper fing einer von zwei Bussen, mit denen sie unterwegs waren, am Mittwochabend plötzlich Feuer. Als der Fahrer des Doppeldeckers auf der Bundesstraße 308 zwischen Oberstaufen und Lindenberg anhielt, stürmten die Schüler ins Freie. Manche schlugen dafür Fenster ein. Am Ende kamen sie alle aus dem brennenden Bus. Etwa 15 Schüler erlitten leichte Schnittverletzungen, ein Kind eine Rauchgasvergiftung.

Das Fahrzeug brannte vollkommen aus. Das Feuer brach laut Polizei wegen eines technischen Defekts im Motorraum aus. Ein Großaufgebot an Feuerwehr aus Oberreute, Simmerberg und Weiler war notwendig, um den Brand zu löschen. Der Schaden an dem Bus beträgt 60.000 Euro.