2017-01-04 07:53:19.0

Memmingen Rekordergebnis: Fast eine Million Fluggäste am Allgäu Airport

Der Allgäu Airport in Memmingen will 2017 die Millionen-Marke bei den Passagieren knacken. Das vergangenen Jahr hat der Flughafen bereits mit einem Rekordergebnis beendet.

Die Million-Marke bei der Anzahl der Passagiere will der Allgäu Airport in Memmingen 2017 knacken. Das vergangenen Jahr habe bereits mit dem Rekordergebnis von 996.714 Fluggästen geendet, teilte der Flughafen mit. Das sei ein Plus von 12,8 Prozent.

Für diese Entwicklung verantwortlich sei das ausgebaute Flugangebot, vor allem der Fluggesellschaften Ryanair und Wizz Air aus Ungarn. Diese hatte ihr Angebot im vergangenen Jahr um fast ein Drittel auf 14 Ziele erweitert. "Ost-Europa ist für uns zu einem wichtigen Markt geworden, in dem noch echtes Wachstum zu erzielen ist", sagte Geschäftsführer Ralf Schmid.

Im Sommer können Flugreisende von Memmingen aus 31 Orte erreichen. Dann feiert der Allgäu Airport auch zehn Jahre zivile Nutzung. Schmid: "Die Million-Grenze ist fällig." dpa