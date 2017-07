2017-07-08 20:40:00.0

Presse Cup 2017 Respektable Ergebnisse trotz Gewitter-Unterbrechung

Beim Traditionsturnier der Augsburger Allgemeinen zugunsten der Kartei der Not kamen alle Teilnehmer auf ihre Kosten. Auch für Leistungssportler war das Golfen eine Herausforderung. Von Andrea Bogenreuther

Es war ein Presse Cup, an den sich die Teilnehmer dieses Traditionsturniers der Augsburger Allgemeinen zugunsten der Kartei der Not noch lange erinnern werden. Knapp vier Stunden waren die 96 Golfer schon unterwegs - die meisten hatten nur noch zwei oder drei Loch zu spielen - da wurde es Fabian Fietze zu gefährlich. Der Manager des gastgebenden Golfclubs Augsburg unterbrach das Turnier mit lauter Sirene, weil der Himmel sich gefährlich verdunkelt hatte, die Donner grollten und erste Blitze in der Umgebung gemeldet waren.

Kaum hatten sich die Spieler in die Schutzhütten oder ins Clubhaus zurückgezogen, da öffnete der Himmel seine Schleusen und setzte den Golfplatz in Burgwalden und die für das Benefiz-Turnier liebevoll hergerichtete Clubterrasse mit heftigen Regengüssen unter Wasser. „Wenn das Unwetter von Norden kommt, geht es genau über uns hinweg“, wusste Fietze. Damit war ihm klar, dass an einer Unterbrechung kein Weg vorbeiführte.

Knapp eine Stunde tobte das Unwetter mit Regen und Hagel. Doch danach kam schnell wieder die Sonne zum Vorschein und die Teilnehmer konnten den Presse Cup tatsächlich noch regulär beenden. Am besten gelang dies Sabine Geissler, die mit 41 Nettopunkten den Wanderpokal der Augsburger Allgemeinen gewann.

Dass der Presse Cup nicht nur gesellschaftliche Bedeutung hat, sondern durchaus auch eine sportliche Herausforderung ist, zeigte ein Flight, in dem zwei ehemaliger Fußballer, die mittlerweile den Golfsport für sich entdeckt haben, ins Rennen gingen. An Bahn 12 legten Ralph Rakisits und Christian Cappek los. Rakisits begann seine Fußball-Laufbahn in der Jugend des FC Augsburg, spielte später für Landesliga-Vereine wie die DJK Lechhausen und dem FC Königsbrunn und trainierte nach seiner aktiven Zeit den BC Aichach und den FC Stätzling in der Bezirksoberliga.

Rakisits hat seine Leidenschaft für den Golfsport entdeckt

Heute ist Rakisits im Vertrieb bei BMW beschäftigt und die Golfleidenschaft hat die einstige Fußball-Begeisterung abgelöst. Im vergangenen Jahr entdeckte Ralph Rakisits den Presse Cup für sich. „Eine überragende Veranstaltung in lockerer Atmosphäre“, schwärmt er und spielte in diesem Jahr erneut. Doch warum landen Fußballer beim Golfspielen? Rakisits ist überzeugt, dass ehemalige Leistungssportler wie er einen Vorteil in dieser Sportart haben. „Ich habe Fußball und Eishockey gespielt. Natürlich besitzt man dadurch ein gutes Ballgefühl und weiß genau, wie der Ball angeschnitten werden kann und welche Flugbahn er nimmt“, sagt Rakisits.

Presse Cup 2017 Alle Golfspieler zeigten vollen Einsatz beim 41. Presse Cup in Burgwalden. Foto: Michael Hochgemuth

Flightpartner Thomas Geissler stimmt ihm zu, hat allerdings auch schon Nachteile bei ehemaligen Leistungssportlern beobachtet. „Die meisten sind zu ehrgeizig. Beim Golfen zählt - anders als beim Fußball - nicht so sehr der Wille, sondern die Lässigkeit“, sagt der Ehemann der Siegerin, die diese Vorgabe scheinbar perfekt umgesetzt hatte, und ergänzt schmunzelnd: „Golf lehrt den Umgang mit Fehlern und Misserfolgen.“

Profifußballer kann trotz Verletzung golfen

Das muss auch sein Mitspieler Christian Cappek an diesem Tag hin und wieder erfahren. Der 26-jährige Profifußballer, der bei Kickers Offenbach und beim Chemnitzer FC spielte, musste Anfang 2017 seine Karriere verletzungsbedingt beenden und widmet sich seitdem verstärkt dem Golfspielen. „Nach der sechsten Reha in zehn Jahren war mir klar, dass es das war mit dem Profifußball.“ Umso besser, dass das Golfspielen trotz seiner Verletzung weiterhin möglich ist. „Es macht unfassbar viel Spaß“, sagt er. Sein nach einem Patellasehenabriss dreimal operiertes linkes Bein steckt zwar noch in einer Schiene, doch Cappek trotzt seinen gesundheitlichen Problemen und steht den Presse Cup hartnäckig durch. „Vor allem, wenn man damit auch Gutes tun und helfen kann.“

Da kann es der Ex-Fußballer auch wegstecken, dass sich die Flightpartner an der Bahn 14 ganz unverhohlen über seine „Lady“ freuen. Denn durch den missglückten Drive, der fünf Meter vorm Damenabschlag landet, machen sich die feixenden Mitspieler berechtigte Hoffnung auf ein Glas Champagner zugunsten der Kartei der Not. Zudem sichert sich Cappek am Ende das drittbeste Nettoergebnis und landet in seiner Handicap-Klasse auf Rang vier.

Mit seiner gelösten Mischung aus sportlicher Ambition und guter Laune ist das Fußball-Golf-Quartett, das noch um Daniel Schmidt ergänzt wird, an diesem Tag nicht allein. Alle 24 Flights spielen trotz der Gewitter-Unterbrechung respektable Ergebnisse ein, die bei der Siegerehrung auf der Clubterrasse entsprechend gewürdigt wurden.

Die Sieger:

Wanderpreis der Augsburger Allgemeinen für das beste Nettoergebnis: 1. Sabine Geissler (GC Augsburg), 41 Nettopunkte

Brutto Männer: 1. Philipp Kragler (GC Augsburg)

Brutto Frauen: 1. Franziska Reisch (Colony Club Gutenhof)

Netto A (bis Hcp. 16,4) 1. David Andrea Kink (GC Augsburg)

Netto B (Hcp. 16,5-26,4): 1. Wilhelm Geiger (GC Augsburg)

Netto C (ab Hcp. 26,5): 1. Sabrina Schindler (GC Augsburg)

Jugend Brutto: 1. Christopher Reisch (GC Augsburg)

Jugend Netto: 1. Vincent Anthuber (GC Augsburg)

Teamwertung: 1. Schmidt, Grau, Cappek, Geissler

Longest Drive Männer: Christian Heindl (Münchener GC), 267 Meter

Longest Drive Frauen: Olivia Scherer (GC Augsburg), 221 Meter

Nearest-to-the-Pin Männer: Bernhard Rieder (GC Eschenried) 3,50 Meter

Nearest-to-the-Pin Frauen: Valentina Reisch (GC Augsburg) 6 Meter

Nearest-to-the-Line Männer: Eckart Wruck (GC Lechfeld), 0,12 Meter

Nearest-to-the-Line Frauen: Elena Pesch (GC Augsburg), 1,80 Meter