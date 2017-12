2017-12-29 07:35:50.0

Bayern Richter sind wegen Asylverfahren an der Belastungsgrenze

Weil sich die Asylverfahren in Bayern in den letzten beiden Jahren verzehnfacht haben, sieht die Landtags-SPD die sechs bayerischen Verwaltungsgerichte an der Belastungsgrenze.

In den letzten beiden Jahren verzehnfachte sich die Zahl der Asylverfahren von 3846 auf 39.941. Die bayerischen Verwaltungsgerichte haben ihre Belastungsgrenze erreicht. Foto: Alexander Kaya (Symbolfoto)