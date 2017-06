2017-06-12 08:04:19.0

SPD SPD fordert besseren Schadensausgleich für Biber-Opfer

Immer mehr Biber in Bayern: Die SPD will verhindern, dass die Bürger unter den Folgen der starken Zunahme leiden müssen. Dafür will die SPD nun mehr Geld zur Verfügung stellen.

Ein Biber knabbert die Rinde von Weidenästen ab. Foto: Patrick Pleul/Archiv (dpa)