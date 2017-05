2017-05-02 12:29:38.0

München SPD klagt gegen Integrationsgesetz

Die CSU konnte das umstrittene Integrationsgesetz nur gegen harte Widerstände durchsetzen. Nun hat die SPD eine Überprüfung am Verfassungsgerichtshof erwirkt.

Das umstrittene, von der CSU gegen erbitterte Widerstände durchgesetzte Integrationsgesetz muss vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof überprüft werden. Die Landtags-SPD reichte am Dienstag wie angekündigt Klage gegen das Gesetz ein - und griff dabei Staatsregierung und CSU mit scharfen Worten an. «Die CSU verordnet dem Freistaat Bayern eine Leitkultur und macht damit ein Stück weit aus unserem Land auch einen autoritären Bevormundungsstaat», kritisierte SPD-Fraktionschef Markus Rinderspacher in München.

Die CSU hatte das Gesetz im Dezember im Landtag durchgedrückt - es wurde aber wegen langen Widerstands von SPD und Grünen erst nach einer nächtlichen Marathonsitzung beschlossen.

ANZEIGE

Das Integrationsgesetz der CSU ist Symbolpolitik

Integrationsgesetz: Wer sich verweigert, wird sanktioniert

AZ/dpa