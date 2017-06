2017-06-02 09:57:46.0

München Scherz bei Sprengstoffkontrolle am Münchner Flughafen geht schief

Seine Frau habe eine Bombe dabei: Diesen Witz eines Inders fand man bei einer Kontrolle am Münchner Flughafen nicht so witzig. An seinem Reiseziel kam der 42-Jährige nicht an.

Der Witz eines Inders, seine Frau habe eine Bombe dabei, kam bei der Sprengstoffkontrolle am Münchner Flughafen nicht so wirklich an. Foto: Dpa-Symbolbild