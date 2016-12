2016-12-27 10:31:18.0

Region Schicksale, Morde, Trauer: Was die Menschen 2016 besonders bewegte

Ein Spender rettet Nele, ein Mord erschüttert Friedberg und dann war da noch die Adolf-Hitler-Straße - diese Artikel aus der Region haben die Leser 2016 besonders interessiert. Von Sascha Geldermann

Stadt Augsburg

FCA-Fan Simon kämpft sich nach Unfall zurück ins Leben

Die Augsburger haben besonders Anteil am Schicksal des FCA-Fans Simon genommen. Der junge Mann wurde 2015 auf der Rückfahrt von einem Auswärtsspiel bei einem Autounfall schwer verletzt, zwei seiner Freunde starben. Im Jahr 2016 kämpfte sich Simon mit seinen schweren Gehirnverletzungen zurück ins normale Leben. Er war nach dem Unfall auch wieder im Stadion, wobei ihn die FCA-Ultras unterstützt haben.

Streit über die Flüchtlingspolitik

Auch wenn 2016 deutlich weniger Flüchtlinge als im Vorjahr nach Deutschland kamen und viele Erstaufnahmen leer blieben, hat die Aufnahme und Integration von Asylbewerbern die Menschen weiterhin sehr bewegt. Dabei gab es immer wieder Streit über die Flüchtlingspolitik. In Augsburg bekam vor allem die Demonstration von Russlanddeutschen im Januar Aufmerksamkeit. 200 Menschen kritisierten dabei Merkels Einwanderungspolitik und forderten die Verteidigung "deutscher und christlicher Werte."

Der schwere Weg zur Theatersanierung

Das Große Haus in Augsburg musste wegen Mängeln beim Brandschutz schließen, der Betrieb läuft an Ausweichspielstätten weiter. Die Theatersanierung kostet rund 200 Millionen Euro. Der Freistaat übernimmt einen großen Teil davon, die Stadt wird aber wohl rund 72 Millionen Euro Schulden aufnehmen müssen. Aus diesem Grund wollte eine Bürgerinitiative die Pläne der Stadt stoppen - scheiterte aber damit, ein Bürgerbegehren auf den Weg zu bringen. Davor gab es einen langen Streit über die Sanierung, für den sich stellvertretend die Begegnungen von "Krokodil" und "Schildbürger" auf dem Rathausplatz betrachten lassen.

Entschärfung einer 1,8 Tonnen schweren Fliegerbombe

Die erlösende Nachricht kam am ersten Weihnachtsfeiertag um 18.50 Uhr: Die Sprengmeister haben die 1,8 Tonnen schwere Bombe, die wenige Tage zuvor in Augsburg gefunden worden war, entschärft. Ihr Job dauerte dreieinhalb Stunden. Eine Zeit, in der Augsburg den Atem angehalten hat. Zuvor musste 54.000 Betroffene die Schutzzone verlassen.

Evakuierung und Entschärfung: Augsburg im... Da eine Fliegerbombe entschärft wird, verlassen mehr als 50.000 Augsburger an Weihnachten ihre Wohnungen. Das sind die Bilder der größten Evakuierung der Nachkriegsgeschichte.

Kreis Augsburg

Tausende bei Typisierung für leukämiekranke Nele - darunter ein Lebensretter

Die zwölfjährige Nele aus Langweid erkrankte zum zweiten Mal an Leukämie. Ihr Schicksal bewegte viele Menschen in der Region: Zu einer Typisierung kamen im Sommer fast 3000 Menschen - darunter auch ein passender Spender. Die Stammzellen-Transplantation war erfolgreich: Das Immunsystem von Nele funktioniert wieder. Im Dezember hatte sie nun wieder einen Rückfall - und musste zurück auf die Kinderkrebsstation.

In der Region gibt es rund 200 Kampfhunde

Im Großraum Augsburg gibt es 200 Kampfhunde - über 80 davon im Landkreis Augsburg. Da manchmal Menschen gebissen werden, macht diese Zahl manchen Angst. Aber Augsburgs Ordnungsreferent Dirk Wurm beruhigt: "Übergriffe auf Passanten sind Einzelfälle."

Video von perfekter Rettungsgasse wird zum Hit

Nach Unfällen klappt die Rettungsgasse oft nicht, was Retter auf dem Weg zu Verletzten aufhält und Leben gefährdet. Daher hat ein Video der Freiwilligen Feuerwehr Königsbrunn von der B17 die Menschen beeindruckt: Darauf ist eine perfekte Rettungsgasse zu sehen, die nicht vorbildlicher sein könnte. Millionen Menschen sahen das Video. Die Feuerwehr freute sich darüber und hofft, dass Autofahrer sich das zum Vorbild nehmen.

Kreis Aichach-Friedberg

Friedberger zerstückelt Ehefrau

Dieser Mord erschütterte die Region: Ein Friedberger schlug mit einem Hammer auf seine schlafende Ehefrau ein und erstickte sie mit einer Mülltüte. Dann zerstückelte er die Leiche, lagerte sie in einem Container und flog in einen vorher geplanten Sexurlaub nach Thailand. Das Augsburger Landgericht verurteilte den 53-Jährigen zu einer lebenslangen Haftstrafe.

Teurer Baupfusch bei der JVA Aichach

Ein Baupfusch bei der JVA Aichach landete vor Gericht und im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes, der damit Steuerverschwendung anprangert: Eine spanische Firma hat 4800 Quadratmeter Fliesen völlig mangelhaft verlegt. Sie waren teilweise hohl, bucklig und undicht. Die Fliesen wurden wieder rausgerissen und von einer deutschen Firma neu verlegt. Vor Gericht geht es um einen Schadenersatz von 600.000 Euro.

Frau bei Großbrand in Western-City verletzt

Zum zweiten Mal innerhalb von drei Jahren wütete im November ein Brand in der Dasinger Western-City. Das Feuer brach in einer großen Halle aus und richtete einen Schaden von 500.000 bis 700.000 Euro an. Eine Frau erlitt eine Rauchvergiftung. Die Polizei geht davon aus, dass es durch einen technischen Defekt zu dem Feuer kam.

Kreis Dillingen

Polizei hebt Drogenring aus - Hund stirbt bei Türsprengung

Der Polizei gelang im März bei Razzien in den Landkreisen Dillingen und Donau-Ries ein Schlag gegen die Drogenszene. 140 Polizisten waren bei der Durchsuchung von 22 Gebäuden beteiligt. Am Ende gab es knapp zwei Dutzend Beschuldigte. Bei den Razzien kam es zu einem Zwischenfall: Als die Polizei eine Tür sprengte, starb der Hund eines Verdächtigen - das Tier erlitt laut Polizei wohl Herzversagen durch den Schreck.

Tim Wiese soll Tor beim SSV Dillingen hüten

Tim Wiese hat sich vom Profi-Fußball abgewandt und als "The Machine" eine Wrestling-Karriere begonnen. Dennoch will er künftig auch wieder auf dem Fußballplatz stehen - als Torwart des SSV Dillingen. Wiese wird kein Stammspieler in Dillingen - der Verein will seine Verpflichtung aber auch nicht nur als PR-Gag verstanden wissen. 2017 soll "The Machine" tatsächlich mal das Tor des Kreisligisten hüten.

Mann sucht seit Jahren nach Flaschenpost-Verfasserin

Stefan Engelmayer fand im Dezember 2012 die Flaschenpost eines kleinen Mädchens in Wittislingen. Auf einem Zettel in einer Plastikflasche ist zu lesen: "Hallo lieber Finder, ich freue mich, wenn du an der Post Spaß hast. Ich bin Marion und bin 9 Jahre alt, und du?" Abgeschickt wurde die Nachricht laut Datum im Juli 2009. Seit dem Fund sucht Engelmayer nach der Verfasserin - unter anderem über Facebook. Er hat viel mit Kindern zu tun und gibt unter anderem Selbstverteidigungskurse an Schulen. Wenn er Marion eines Tages findet, möchte er sie zu Eis und Pizza einladen.

Kreis Donau-Ries

Neue Struktur bei Airbus Helicopters macht Mitarbeitern Angst

Der Donauwörther Hubschrauberhersteller Airbus Helicopters will einen Teil der Entwicklung nach Frankreich verlagern. Das sorgt für Aufregung, denn die 7000 Mitarbeiter fürchten um ihren Job. Im Oktober richtete Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner beruhigende Worte an die Angestellten: "Von der Anpassung der Werke des Unternehmens wird der Standort Donauwörth nach meinen Informationen eher profitieren als verlieren. Es wird keinen Arbeitsplatzabbau geben."

Kinder geschlagen: Lehrerin der "Zwölf Stämme" muss in Haft

Mitglieder der Sekte "Zwölf Stämme" haben in Klosterzimmern Kinder geschlagen. 2016 gab es bei Prozessen mehrere Verurteilungen. Eine Lehrerin erhielt wegen gefährlicher Körperverletzung und Misshandlung von Schutzbefohlenen sogar eine Haftstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung.

Fußballer starb bei Unfall: Familie und Freunde widmen ihm Lied

Ein 25-Jähriger starb bei einem Unfall, als er auf Abschlussfahrt mit seiner Fußballmannschaft der SpVgg Altisheim-Leitheim war. Familie und Freunde widmeten ihm ein Lied als musikalisches Denkmal. Der Song und dieses Video dazu haben viele Menschen in der Region bewegt:

Kreis Günzburg

Schadsoftware im Kernkraftwerk Gundremmingen gefunden

Im Frühjahr wurde im Atomkraftwerk in Gundremmingen eine Schadsoftware gefunden. Vor allem Atomkraftgegner forderten Aufklärung. Laut einer internen Untersuchung ging alles von einem externen USB-Wechseldatenträger aus, durch den am Ende auch ein Rechner der Brennelementlademaschine infiziert wurde. Der Betreiber betont aber: Die Steuerung der Brennelemente laufe analog und habe keine Verbindung zu Netzwerken - dadurch habe nie eine Gefahr bestanden.

Notarzt-Dienste waren tagelang nicht besetzt

In Günzburg stand in diesem Jahr nicht immer ein Notarzt bereit. Immer wieder waren Schichten unbesetzt - im August sogar an drei Tagen hintereinander. Auch später gab es noch solche Probleme. Die Lücken sollen geschlossen werden, wofür aber erst einmal Personal gefunden werden muss.

Neue Outlets für Jettingen-Scheppach

Auch für Shopping haben sich die Menschen in der Region interessiert: Im Scheppacher Gewerbegebiet sind 2016 sieben neue Outlets entstanden - unter anderem von Lindt, Kneipp, Tom Tailor und Mustang. Das Konzept funktioniert offensichtlich: Schon bei der Eröffnung im Oktober strömten die Menschen in diese Läden.

Kreis Landsberg

Verfassungsschutz beobachtet "Reichsbürger" in Landsberg

Die Gefahr durch "Reichsbürger" wurde in diesem Jahr deutlich, als einer von ihnen in Mittelfranken einen Polizisten erschoss. Aber auch davor hatte die Polizei immer wieder Probleme mit diesen Menschen, die die Bundesrepublik Deutschland nicht anerkennen. In Landsberg steht die rechtsextremistische Gruppierung "Exilregierung Deutsches Reich" im Blick des Verfassungsschutzes, die sich regelmäßig in der Stadt trifft.

Nazi-Zeit-Aufklärerin Barbara Fenner verunglückt in Tiroler Bergen

Große Anteilnahme gab es am Tod von Dr. Barbara Fenner, die beim Wandern in Tirol auf einem Schneefeld ausgerutscht und abgestürzt war. Die 73-jährige Geschichtsforscherin setzte sich für die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit ein und wurde dafür mit einer Bundesverdienstmedaille ausgezeichnet.

Horror-Clowns erschrecken Kinder auf Spielplatz

Die Horror-Clowns sind nach Halloween wieder verschwunden. Davor hatte der seltsame Trend aus den USA wochenlang für Zwischenfälle in Deutschland gesorgt: Menschen verkleideten sich als gruselige Clowns, erschreckten Menschen und griffen sie in einigen Fällen sogar an. Auch in Landsberg wurde das zum Problem: Drei maskierte erschreckten 13 Kinder auf einem Spielplatz, als sie eine Waffe auf sie richteten und mit einem Golfschläger gegen ein Klettergerüst schlugen.

Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Panne bei der Stadt: Neuburg hat wieder eine Adolf-Hitler-Straße

Ein bürokratisches Missgeschick hatte in Neuburg kuriose Folgen: Der Stadtrat gab den Straßen versehentlich ihre Namen aus der Kriegszeit zurück: Die Luitpoldstraße hieß damit zumindest auf dem Papier wieder Adolf-Hitler-Straße. Im März wurde dieser Fehler rückgängig gemacht, womit die Namen aus der NS-Zeit entgültig verschwunden sind.

Gemüse auf Grab sorgt in Neuburg für Ärger

Eine Frau pflanzte in Neuburg auf dem Grab ihrer Großeltern Tomaten an - als Erinnerung an die gemeinsame Zeit mit den beiden, in denen sie auch Gartenbau betrieben hatten. Das brachte ihr viel Ärger ein, da sich die Friedhofsreferentin daran störte. "Bei aller Sympathie für die Trauerbewältigung, aber ein Friedhof ist kein Schrebergarten", begründete das die CSU-Politikerin. Sie wollte eigentlich im Stadtrat ein Verbot von Obst und Gemüse auf Gräbern durchsetzen - zog das aber doch wieder zurück.

Neuburger sorgt mit Video für Internet-Hit

Genau genommen ist das kein Neuburger Thema - aber ein Hit, für den ein Neuburger verantwortlich ist: Zwei Musikerinnen geben ein spontanes Konzert in der Frankfurter S-Bahn. Mit Gitarre und Cajón spielen sie das Lied "Kiss" von Prince, als dann überraschend auch noch der maltesische Rapper Ozzy Lino einstimmt. Ein 26-Jähriger aus Neuburg filmte das und stellte das Video ins Netz - das dann von Millionen angesehen wurde. Wie es zu solch einem großen Hit wurde, kann sich der Mann selbst nicht erklären.

Kreis Neu-Ulm

Berühmter Kickboxer in Neu-Ulm erschossen

Ein Unbekannter hat in Neu-Ulm im November einen Kickboxer erschossen, der in Russland als "Prince of Tatarstan" ein Promi war. Laut Polizei führen die Spuren ins Drogenmilieu, in das der getötete Kasache wohl Kontakte hatte. Die genauen Hintergründe sind aber noch unklar. Und auch der Täter ist bislang nicht gefasst.

Neue Banden heizen den Rockerkrieg an

In Ulm und Umgebung tobt schon lange ein Rockerkrieg. Immer wieder kommt es zu Gewalt - in Heidenheim wurde ein Rocker erschossen. Vor diesem Hintergrund gab es viel Aufmerksamkeit für die Meldung, dass mit den "Osmanen Germania BC" und "Bahoz" zwei weitere Gruppen in Ulm angekommen sind- die den Rockerkrieg wohl weiter anheizen.

Bürger stimmen für den Erhalt der Illertisser Geburtenstation

Es waren vor allem die großen Kriminalfälle, die im Kreis Neu-Ulm Aufmerksamkeit bekamen. Aber neben Tod und Gewalt bewegte auch der Beginn des Lebens die Menschen: Die Schließung der Geburtenstation an der Illertalklinik stand zur Debatte. Doch die Bürger wehrten sich gegen das Aus - und stimmen schließlich bei einem Bürgerbegehren für den Erhalt.

Unterallgäu

Der Mindelheimer Unternehmer Burkhart Grob ist gestorben

Der Unternehmer Burkhart Grob hat Mindelheim geprägt - das zeigt sich auch an der großen Anteilnahme, die sein Tod ausgelöst hat. Bei der Trauerfeier flog sogar eine Formation von Grob-Flugzeugen über Bad Wörishofen und erwies dem 90-Jährigen so die letzte Ehre, der sich für die Luftfahrt begeisterte. Die Maschinenbau-Firma ist mit 3600 Angestellten in Mindelheim der größte Arbeitgeber in der Region.

Sabrina Huber backt Motivtorten - Amt geht dazwischen

Wenn Leidenschaft und Bürokratie aufeinanderprallen: Sabrina Huber backt als Hobby Motivtorten für Freunde und Bekannte. Sie berechnet dafür nur die Materialkosten - das Gewerbeaufsichtsamt schob dem Ganzen dennoch einen Riegel vor. Damit die Frau ihr Hobby weiter verfolgen darf, muss sie ein Gewerbe anmelden und viele Auflagen erfüllen.

Mann schießt auf seine Frau und tötet sich selbst

Vor allem Schicksale und Verbrechen bewegen die Menschen: Auch das Ehedrama in Wiedergeltingen sorgte im März für viel Aufregung. Ein Mann bedrohte seine Ehefrau mit einer Pistole. Als zufällig ein Zeuge Jehovas an der Tür klingelte, verhalf das der Frau zur Flucht. Sie wurde durch einen Schuss verletzt, konnte sich dann aber in Sicherheit bringen. Der Mann tötete sich selbst.

