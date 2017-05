2017-05-15 09:27:23.0

Bilder, Bilder, Bilder Schlagertage und viel Sport - die Impressionen vom Wochenende

Schlagertage und viel Sport - so könnte man das Wochenende in der Region zusammenfassen. In Friedberg kamen Schlagerfans voll auf ihre Kosten und der FCA spielte gegen Dortmund.