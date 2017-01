2017-01-18 12:48:21.0

München Schwerverletzter 15-Jähriger in Blutlache auf Straße gefunden

In München haben Passanten am Sonntag einen schwer verletzten 15-Jährigen auf einem Gehweg gefunden. Die Polizei ermittelt wegen eines möglichen Verbrechens - und sucht Zeugen.

Nach dem Fund eines schwer verletzten 15-Jährigen in München ermittelt die Polizei wegen eines möglichen Verbrechens. Der Jugendliche aus Somalia war am Sonntagmorgen von Passanten in einer Blutlache liegend auf einem Gehweg in der Nockherstraße gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte er schwere innere Verletzungen insbesondere am Schädel erlitten und wurde in ein künstliches Koma versetzt.

Die Hintergründe des Vorfalls sind völlig unklar. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen. Es werde "in alle Richtungen ermittelt", teilte das Münchner Präsidium am Mittwoch mit.

Ein namentlich nicht bekanntes Paar hatte den Jugendlichen am vergangenen Sonntag gegen 8.30 Uhr entdeckt und die Nachtwache einer Jugendpension verständigt. Der 15-Jährige wurde vom Notarzt versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er umgehend auf die Intensivstation kam. Laut Polizei war der junge Mann anfangs noch ansprechbar, konnte aber zum Vorfall keine Angaben machen. Es besteht der Verdacht, dass er zuvor berauschende Mittel geraucht hatte.

Sobald der Jugendliche wieder aus dem Koma erwacht ist, soll er vernommen werden. Die Polizei sucht zudem Zeugen des Vorfalls und nach dem unbekannten Paar, das den Somalier gefunden hat.

Zeugenaufruf der Polizei München

Die Polizei hat folgende Fragen: Wer kann zu dem Vorfall irgendwelche Angaben machen und hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Insbesondere das unbekannte Pärchen, das den Jugendlichen aufgefunden hat, wird gebeten sich mit der ermittelnden Dienststelle in Verbindung zu setzen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 26, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

