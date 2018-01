2018-01-18 22:29:00.0

Wetter aktuell Sechs Tote durch Orkan "Friederike" – Bahn stellt Fernverkehr ein

Sturmtief "Friederike" richtet bundesweit Schäden an. Mehrere Menschen sterben, zahlreiche werden verletzt. Die Bahn stellt den Fernverkehr ein. Alle aktuellen Entwicklungen lesen Sie hier.

Orkan "Friederike" sorgt für Schäden und Behinderungen.

Der Fernverkehr der Bahn steht still, der Regionalverkehr teils.

Mindestens sechs Menschen sterben in Deutschland.

Der Überblick: Wer zahlt bei Sturmschäden?

Orkantief "Friederike" ist am Donnerstag über Deutschland gewütet. Mindestens sechs Menschen sind dem Sturm in Deutschland zum Opfer gefallen - drei in Nordrhein-Westfalen, jeweils einer in Thüringen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Außerdem legte "Friederike" in weiten Teilen des Bundesgebietes den Bahnverkehr lahm. Am Donnerstagnachmittag gab die Deutsche Bahn bekannt, den Fernverkehr ab sofort bundesweit einzustellen. Am Freitag soll der Fernverkehr der Deutschen Bahn wieder anrollen. Jedoch sind in einigen Regionen weiter Einschränkungen zu erwarten. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen seien noch wichtige Strecken gesperrt, teilte die Bahn am Donnerstagabend mit. "Im Süden Deutschlands verkehren bereits ab dem Morgen die Züge weitgehend normal", hieß es in der Mitteilung weiter.

Das Orkantief erreichte eine höhere Windgeschwindigkeit als der Sturm "Kyrill" im Jahr 2007. Das teilte der Deutsche Wetterdienst am Nachmittag mit. "Friederike schlägt Kyrill, was die maximale Windböe betrifft. Vor exakt 11 Jahren gab es 202 km/h auf dem Wendelstein, heute meldete der Brocken eine Böe von 203 km/h", hieß es.

Für Teile Deutschlands lagen wegen des Sturms Unwetterwarnungen vor - unter anderem auch für das südliche Allgäu und Oberbayern, während in der Region Augsburg eine niedrigere Warnstufe galt. Auswirkungen hatte das auch auf den Zoo in Augsburg, der am Donnerstag bereits um 12 Uhr schloss. Auch die städtischen Friedhöfe wurden geschlossen. Ebenso wurde in anderen Städten wie München vom Betreten öffentlicher Einrichtungen wie zum Beispiel des Englischen Gartens gewarnt. In Landsberg stürzte ein Baum auf ein Hausdach, wobei aber niemand verletzt wurde. In Oberstdorf wurde die Qualifikation für die Skiflug-WM abgesagt - sie soll am Freitag nachgeholt werden.

Sturmtief Friederike wütet in Deutschland Sturmtief „Friederike“ erreichte am Donnerstag Deutschland: Der Kölner Dom blieb am Donnerstag abgesperrt. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

In Regionen, in denen Orkanböen drohen, empfehlen die Meteorologen, Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Sie warnen vor entwurzelten Bäumen, herabstürzenden Dachziegeln und Schäden an Gerüsten und Hochspannungsleitungen. Hier die bundesweiten Entwicklungen zu "Friederike":

Sturmtief "Friederike" sorgt für mehrere Tote

Die Zahl der Todesopfer des Orkantiefs liegt bei sechs, davon drei in Nordrhein-Westfalen. "Eines der Todesopfer war ein Feuerwehrmann", berichtete NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstagabend. Das Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr sei bei einem Sturmeinsatz im sauerländischen Sundern ums Leben gekommen. Auch in Thüringen war ein Feuerwehrmann im Orkan gestorben.

Zuvor waren in NRW bereits ein Lkw-Fahrer in Lippstadt und ein Mann auf einem Campingplatz in Emmerich im Sturm getötet worden. "Dieser Einsatz ist noch lange nicht beendet. Die Folgen des Unwetters werden die Einsatzkräfte in den nächsten Stunden und Tagen weiter beschäftigen", sagte Reul. Es drohe weiterhin Gefahr, etwa durch entwurzelte Bäume, herabstürzende Dachziegel oder Äste.

Ein fünftes Todesopfer gab es auf der A13 in Brandenburg: Ein Lastwagen sei demnach von einer Windböe erfasst worden und umgekippt, teilte die Polizei mit. Der Lastwagenfahrer wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort unweit der Grenze von Brandenburg zu Sachsen.

Außerdem starb in Mecklenburg-Vorpommern eine Autofahrerin. Sie verlor laut Polizei wegen zu hoher Geschwindigkeit bei widrigen Straßenverhältnissen die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte gegen einen entgegenkommenden Lastwagen.

Wind, Sturm und Orkan - was ist der Unterschied? 1 von 5 vorherige Seite nächste Seite

Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis Beaufort (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan).



Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen.



Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände.



Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm.



Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.

In den Niederlanden starben zwei Menschen bei dem Sturm. In der Ortschaft Olst im Osten des Landes sei ein 62-jähriger Mann von einem abgebrochenen Ast erschlagen worden, teilte die Polizei mit. In Enschede nahe der deutschen Grenze starb nach Polizeiangaben ein Autofahrer, nachdem ein Baum auf das Auto gefallen war. Auch in Belgien starb eine Frau, die von einem Baum erschlagen wurde.

Deutsche Bahn stellt Fernverkehr ein

Die Deutsche Bahn stellte den Fernverkehr am Nachmittag bundesweit ein. Auch der Regionalverkehr der Bahn in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt stand still. Die Bahn rät allen Reisenden, sich online über den aktuellen Stand zu informieren.

Flugausfälle: Auch der Flughafen München streicht Flüge

Am Münchner Flughafen sind einige Flüge gestrichen worden. Flüge von und nach Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Köln der Lufthansa wurden wegen des Sturmtiefs annulliert, wie der Flughafen München mitteilte. Hier finden Sie eine Übersicht, welche Flüge stattfinden und welche ausfallen.

Auch am Flughafen Köln/Bonn fielen Flüge aus. Die Deutsche Flugsicherung (DFS) unterbrach den Flugbetrieb gegen 11.30 Uhr. Seit 13 Uhr sind Starts und Landungen wieder möglich. In Düsseldorf lief der Flugbetrieb eingeschränkt weiter.

Schnee und Eis: Viele Unfälle auf glatten Straßen

Auch glatte Straßen sorgten am Donnerstag für Probleme. Infolge des Wetters verzeichnete die bayerische Polizei in der Nacht zum Donnerstag im nördlichen Schwaben und im nördlichen Oberbayern mehr als 100 Autounfälle, bei denen fünf Menschen leicht verletzt wurden. Die Polizei wies daraufhin, dass Unfälle nicht durch schlechte Witterung, sondern durch nicht angepasste Fahrweise ausgelöst würden.

In Baden-Württemberg kam kurz nach Mitternacht ein 23-Jähriger ums Leben. Er saß auf dem Beifahrersitz eines Wagens, der gegen einen Sattelzug schleuderte. Der Fahrer war bei Glätte zu schnell unterwegs gewesen. (sge, axhe, dpa)

