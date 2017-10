2017-10-20 14:32:42.0

CSU Seehofer verliert auch in Oberbayern an Rückhalt

CSU-Chef Horst Seehofer verliert auch bei Landtagsabgeordneten seines oberbayerischen CSU-Heimatverbands an Rückhalt.

Bei einem Treffen von gut einem Dutzend oberbayerischen Parlamentariern am Mittwochnachmittag wurde reihenweise die Forderung nach einem «geordneten Übergang» noch vor der Landtagswahl 2018 erhoben. Dies verlautete am Freitag aus Teilnehmerkreisen; zuerst hatte die "Passauer Neue Presse" darüber berichtet.

Demnach werde zwar akzeptiert, dass die Personalfragen erst auf dem Parteitag entschieden werden sollen, hieß es - das Treffen wurde wegen der Jamaika-Sondierungen in Berlin inzwischen auf Mitte Dezember verschoben. Allerdings müsse intern rechtzeitig vor dem Parteitag geklärt werden, mit welcher Aufstellung und mit wem an der Spitze die CSU in die Zukunft gehen solle. dpa