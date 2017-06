2017-06-06 10:48:15.0

Riesenblume Seltenes Phänomen: Die Titanwurz zeigt sich in München in voller Pracht

Im Botanischen Garten München hat sich die Titanwurz geöffnet. Das ist ein seltenes Phänomen. Wer die riesige Blüte besichtigen will, muss sich beeilen. Von Anika Zidar

Schon seit Wochen haben Pflanzenliebhaber im Botanischen Garten in München darauf gewartet: In der Nacht auf Dienstag hat sich die riesige Blüte der eineinhalb Meter großen Titanwurz geöffnet. Angesichts des seltenen Phänomens, das sich nun genau zu Beginn der Pfingstferien bietet, rechnet der Botanische Garten in München jetzt mit deutlich mehr Besuchern. Wer die riesige Blüte besichtigen will, muss sich aber beeilen.

Seltenes Phänomen: Warum sich Fans der Titanwurz beeilen müssen

In der Regel blühen Titanwurze nämlich nur etwa alle sieben Jahre. Und das auch nur für relativ kurze Zeit. Die Titanenwurz blüht nur kurz und selten, dafür ist sie riesig und stinkt gewaltig. Deshalb hat der Botanische Garten in München seine Öffnungszeiten für heute, Dienstag, bis spät in den Abend ausgedehnt. Wie der Garten auf twitter meldet, ist er heute bis 23 Uhr geöffnet, letzter Einlass ist am Haupteingang in der Menzinger Straße 65 um 22.45 Uhr. Ab 19 Uhr kostet der Eintritt nur 3 Euro.

Titanenwurz: nächtliche Schönheit - ein Bild von gestern Nacht, etwas vor 22 Uhr. - by pic.twitter.com/yOVN66Guv5 ANZEIGE — Bot.Garten München (@botmuc) 6. Juni 2017

Ob die Titanwurz überhaupt in voller Blüte stehen würde, war bis vor kurzem noch unklar. Unbekannte hatten die prominente Pflanze des Botanischen Gartens offenbar mutwillig beschädigt. Wie ein Sprecher am Freitag getwittert hat, ist dabei die Spitze ihres Kolbens abgebrochen. Nähere Details zum Täter oder seinen Motiven wurde nicht bekannt. Jetzt gab es aber das Happy End: Die Titanwurz öffnete ihre Blüte trotz der Attacke und steht jetzt in ihrer vollen Pracht im Botanischen Garten.

Titanwurz im Botanischen Garten: Die zweite Blüte im zweiten Jahr

Weil der Park in München zwei Titanwurze besitzt, wurden die Münchner erst im Mai vergangenen Jahres Zeugen des seltenen Phänomens. Damals hatte im Botanischen Garten nämlich das andere Exemplar der Titanwurz in Blüte gestanden. Auch da hatte das Phänomen viele Besucher angelockt.