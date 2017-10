2017-10-26 20:16:39.0

Wochenendtipps Serienfestival oder Halloweenparty: Das ist am Wochenende geboten

Wer sich geschickt einen freien Tag genommen hat, der kann ein richtig langes Wochenende genießen. Was am Wochenende und an den Feiertagen in und um Augsburg geboten ist.

Ein sehr langes Wochenende steht vor der Tür. Zumindest für alle, die sich den Brückentag am Montag geschickt freigenommen haben. Aber auch für die meisten anderen sorgt der Reformationstag in diesem Jahr für einen zusätzlichen freien Tag. Wie Sie die Feiertage nutzen können, lesen Sie in unseren Tipps zum Wochenende.

Eines der Highlights am Wochenende ist das Augsburger Medienkunstfestival Lab.30 vom 26. bis 29. Oktober. Das viertägige Festival bietet ein vielfältiges Programm: Kunst mit und ohne Strom, mit analogen und digitalen Medien. Durch das gesamte Kulturhaus Abraxas sind zum Festival Ausstellungen verstreut. Tickets gibt es unter www.lab30.de und an der Tageskasse.

Ein Festival für Serienfans in München

Für Serienjunkies gibt es am Wochenende ein eigenes Festival in München. Das Seriencamp ist das erste deutsche Festival für Serien und TV-Kultur. Das ganze Wochenende über werden sowohl große Produktionen wie "The Walking Dead", "Westworld" oder "Game Of Thrones" aber auch neue europäische Formate und Serien-Geheimtipps aus der ganzen Welt gezeigt. Die meisten Vorführungen sind kostenlos, einige Veranstaltungen des Festivals kosten aber Eintritt. Tickets hierfür und mehr Infos gibt es unter www.seriencamp.tv.

Am Freitag, 27. Oktober gibt es auf der Wiese hinter dem Augsburger Abraxas ein Märchenzelt für Erwachsene. In gemütlicher Runde ums Lagerfeuer werden nach alter Tradition Märchen aus aller Herren Länder erzählt. Neben guten Geschichten gibt es auch eine kleine Weinprobe. Die Veranstaltung findet ab 20 Uhr bei jedem Wetter statt. Plätze können unter www.maerchenzelt.de reserviert werden.

Am Samstag, 28. Oktober feiert das Theaterstück "Die Puppe" im Augsburger Sensemble-Theater Premiere. Die Komödie von Miro Gavran handelt von einem alleinstehenden Mann, der eine lebensechte Puppe gewinnt. Mit ihr erlebt der Junggeselle allerlei Kurioses. Regie führt Sebastian Seidel. Die Vorstellung am Samstag beginnt um 20.30 Uhr. Weitere Termine und Tickets unter www.sensemble.de.

Am Sonntag, 29 Oktober gibt es im Augsburger Kongress am Park außergewöhnliche Handwerkskunst zu sehen. Beim Kunsthandwerkermarkt präsentieren über 100 Austeller ihre Kunst aus den Bereichen Glas, Holz, Keramik, Floristik, Wellness und Gesundheit. Los geht es um 10.00 Uhr.

Halloween-Partys und Geistertram in Augsburg

Bei der vierten Augsburger Geistertram-Party können Halloween-Begeisterte am Dienstag, 31. Oktober über 30 Kilometer kreuz und quer durch Augsburg fahren. Um 21 Uhr geht es am Königsplatz los. Die Fahrt endet gegen 23.30 Uhr vor der Mahagoni Bar, wo dann die Afterparty stattfindet. Zwar sind bereits alle Tickets für die Tram vergriffen, für die Afterparty sind jedoch noch Restkarten verfügbar. Weitere Infos gibt's hier.

Diese Gruselgestalten fuhren mit der Geistertram...

Auch in vielen anderen Clubs kann an Halloween gefeiert werden. Wo die besten Halloweenpartys steigen, lesen Sie hier. Achtung: Weil Allerheiligen am 1. November ein stiller Feiertag ist, enden die meisten Feiern um zwei Uhr. #http://www.augsburger-allgemeine.de/bayern/Allerheiligen-2017-ist-stiller-Feiertag-in-Bayern-mit-Tanzverbot-id42995716.html# kinp

