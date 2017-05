2017-05-26 16:13:49.0

Festivals Sicherheitsmaßnahmen bei "Rock im Park" werden verstärkt

Besucher des "Rock im Park" Festivals müssen dieses Jahr Rucksäcke, Taschen und Ähnliches auf dem Zeltplatz lassen. Auf dem Festivalgelände sind diese Gegenstände nun verboten.

Nach dem Terroranschlag mit 22 Toten in Manchester verschärfen die Veranstalter des Musikfestivals "Rock im Park" die Sicherheitsmaßnahmen. Den Besuchern ist es laut einem Hinweis auf der Homepage nun untersagt, Taschen, Rucksäcke und "Behältnisse aller Art" auf das Festivalgelände mitzunehmen.

Bei "Rock im Park" treten die Branchengrößen auf

"Sämtliche nicht erforderlichen Gegenstände und Utensilien sollten unbedingt zuhause, auf den Campingplätzen oder im Auto zurückgelassen werden", heißt es auf der Website. Schon im vergangenen Jahr hatten die Veranstalter die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt.

"Rock im Park" findet vom 2. bis 4. Juni in Nürnberg statt, unter anderem treten die Bands Metallica, Rammstein, System of a Down und Die Toten Hosen auf. dpa/lby

Hier sehen Sie "Rock im Park" Bilder aus dem letzten Jahr: