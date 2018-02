2018-02-16 17:39:48.0

Karte Skifahren im Allgäu: Diese Skigebiete haben geöffnet

Am Wochenende wird es zwar warm im Allgäu, aber die Skigebiete haben geöffnet. Wer eine Skifahrt plant, kann sich hier über geöffnete Pisten und Schneehöhe informieren.

Bei Olympia in Südkorea reißt der Wind eine Kamera vom Podest und die Kälte macht den Athleten zu schaffen. Im Allgäu ist das Bild ein anderes: Die Temperaturen am Wochenende liegen knapp über null Grad. Hier müssen Ski- und Snowboard-Fahrer eher mit Regen rechnen. Nichtsdestotrotz haben fast alle Allgäuer Skigebiete geöffnet. Einzig an der der Buchenbergbahn sind die Pisten gesperrt. Wie viele Abfahrten die Skigebiete jeweils öffnen und wie hoch der Schnee liegt, sehen Sie in unserer aktuellen Karte.

(AZ)